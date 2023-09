Shakira lanzó su nuevo éxito mundial este miércoles y aprovechó para lanzarle un nuevo dardo a su expareja sentimental, Gerard Piqué. La cantante colombiana estrenó 'El Jefe' junto al grupo mexicano Fuerza Regida, en ella hace mención a Lili Melgar, la exniñera de sus hijos con el empresario español.



El ritmo de la canción, con el toque musical norteño mexicano, no fue la gran sorpresa del nuevo sencillo musical de Shakira. La canción está enfocada en la explotación laboral que viven millones de personas y el malestar que causa tener malos jefes.



Shakira no desaprovechó la oportunidad para atacar a la familia de su exprometido y le envió un dardo a su ex suegro: “Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura”, canta la artista barranquillera.



Pero la frase más fuerte y que se convirtió en tendencia mundial es cuando Shakira le dedica 'El Jefe' a Lili Melgar, exempleada de la familia de Gerard Piqué y que la ayudó a criar a sus dos hijos, Milan y Sasha.

La exniñera apareció en el video de la canción. Foto: TikTok: @lilimelgar80

“Lili Melgar, para ti esta canción que no te pagaron la indemnización”, exclamó, haciendo referencia a que el exfutbolista nunca le dio el dinero correspondiente a la niñera.



Dariana Melgar, hija de Lili, dio el contexto de la frase de la intérprete cafetera en las redes sociales y explicó que ella fue despedida por Piqué sin ninguna explicación: “Para los que no saben el contexto de esta parte de la canción: ella es Lili Melgar, nana de los niños de Shakira. Lili sale en el video y Shakira menciona que no fue indemnizada, se sabe que Piqué no pagó lo que a ella le debía. Por eso la referencia”.



Facebook Twitter Linkedin

Las historias de Dariana en Instagram. Foto: Instagram: mamii_anaaa

Malos tratos de Piqué a Lili

De acuerdo con su explicación, Lili fue la persona que ayudó a Shakira a conocer y demostrar las infidelidades de Gerard Piqué en Barcelona, mientras Shakira estaba de viaje por temas personales o laborales. Melgar fue clave en la separación de la pareja, que llevaba más de 12 años de relación.



Además, la mujer en cuestión que es nombrada en la canción se convirtió en la mano derecha de Shakira tras ser despedida por la familia de Piqué. Lili Melgar se mudó a Miami con la barranquillera para ser la niñera a tiempo completo de Milan y Sasha.

Facebook Twitter Linkedin

Lili Melgar y Shakira. Foto: YouTube: Ace Entertainment S.ar.l.

Un nuevo capítulo en el caso Lili Melgar

En las últimas horas, el polémico programa español ‘Y Ahora Sonsoles’ reveló que Piqué nunca despidió a la empleada, fue ella quien decidió renunciar, así lo explicó Lorena Vásquez en su intervención.



“Lo que me informan fuentes oficiales cercanas a Gerard Piqué y Shakira es que esta persona era la encargada de Milan y Sasha desde sus primeros años de vida; tenía una muy buena relación con la pareja, incluso vivía en su casa y cuando ellos se separan, a ella se le da la posibilidad de viajar a Miami para seguir siendo la ‘canguro’ de los niños”, indicó la periodista.

Y agregó: “Ella es quien decide marcharse a Miami. Lo que ahora le sorprende a Piqué es que en la canción se hable de una indemnización que no se le ha pagado porque es Lili la que decide marcharse con Shakira y estar al servicio de la cantante. Ella propone que se le pague una indemnización real por los años trabajados en Barcelona; lo que le dice el equipo legal de Piqué es que a ella no le pertenece algo legal como una indemnización. Es por eso que no se le paga”, afirmó.



Cuando se separa y la cantante decide irse a Miami, se le da la opción a Lili de irse a Miami con la colombiana y sus hijos para seguir trabajando. "Ella es la que decide marcharse"



Tras sus revelaciones, la periodista recibió una contra respuesta de una panelista del programa y le refutó, ya que no estaba de acuerdo con su información. "Al romperse la sociedad entre Shakira y Piqué se acaba ese contrato y si debe pagarse la famosa indemnización", afirmó.



Además, la panelista que salió en defensa de Lili Melgar indicó que, por ser la fuente de información de Shakira, el propio exjugador se desquitó con ella y la despidió sin explicación.

La hija de Melgar compartió las teorías sobre el caso en su cuenta de X. Foto: Captura de X

DEPORTES

