Gerard Piqué, a prepararse: Shakira y Bizarrap tendrían un segundo 'round'

Gerard Piqué deberá prepararse, pues la venganza de Shakira no se ha terminado. Luego de sus explosivos temas y letras que atacan a su expareja, la colombiana podría tener entre manos un nuevo ataque, pues estaría por confirmarse una segunda sesión en compañía del DJ Bizarrap.



En las redes sociales hay gran expectativa luego de que este viernes se conocieran fotos de Shakira junto a Bizarrap, una de ellas, publicada en la cuenta de X Shakira Media, con la frase Round 2.



En las fotos, publicadas en sus cuentas de Instagram, ambos aparecen en un estudio de grabación, sentados en un sofá, y acompañados de varios premios ganados, como el Billboard Latin Music Award, por la mejor canción del año Latin Pop y Mejor Artista Latin Pop.

Todo esto hace pensar que el dúo volverá a participar en una colaboración, algo que ya pone a temblar a Piqué, quien suele ser víctima de las letras demoledoras de la colombiana, y más con el antecedente que hay en compañía de Bizarrap.

Piqué, a prepararse

Shakira nunca se imaginó el éxito que iba a tener su canción con Bizarrap. Foto: Instagram @shakira /@3gerardpique

Shakira ya fue furor con la sesión que lanzó el pasado 11 de enero junto al productor y DJ argentino Bizarrap. Con un tono diferente al de ‘Monotonía’, la intérprete arremetió directamente contra su ex esposo, el futbolista Gerard Piqué, y su nueva novia, Clara Chía, en una ‘tiradera’ que mostró a una ‘loba’ más ‘rabiosa’.



La producción llamada “BZRP Music Session #53” fue el resultado de la escritura de Shakira y la base creada por el productor que ha ganado cada vez más fama durante el último año. El éxito fue tal que solo en sus primeras 24 horas logró 50.4 millones de reproducciones en Youtube y más de 14 millones en Spotify.



En dicho tema, la audiencia no esperaba un lanzamiento tan directo de Shakira, en el que incluso usó el apellido de su ex esposo y el nombre de su nueva novia.



El éxito de la colaboración llegó con rapidez y los convirtió en en el vídeo musical latino con más reproducciones en sus primeras 24 horas en Youtube.

La cantante Shakira reconoció este miércoles encontrarse en "una luna de miel" profesional, "muy enamorada" de su oficio y con muchas cosas todavía que decir, una sensación acompañada por el innegable éxito que ha logrado con sus más recientes sencillos.



"Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento", confesó la colombiana durante su participación este miércoles en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se ha celebrado en Miami Beach, en el sur de Florida (EE.UU.).



