Ya pasó la boda de Marc Piqué, el hermano del exfutbolista, Gerard Piqué, quien asistió con su novia, Clara Chía Martí, pero los ecos del festejo no paran.



Como se sabe no pudieron asistir los hijos de Piqué, Sasha y Milan, por impediemento de su mamá, la colombiana Shakira.



La pareja fue criticada porque quisieron para inadvertidos, pero eso no pasó en ningún momento.



"Intentaron pasar desapercibidos. Me cuentan que hubo discursos y Piqué no dio ningún discurso. De hecho, en las copas tampoco bailaron, se fueron pronto a casa. Yo creo que querían dejar protagonismo a los novios", dijo la comunicadora Adriana Dorronsoro, periodista de AR.

¿La cómplice?

Clara Chía y Piqué. Foto: Instagram: @3gerardpique / Europa Press

Lo que se supo luego de esta boda es materia de muchos comentarios en las redes sociales, y es la relación muy cercana que tendrían Clara Chía y María Valls, la esposa de Marc Piqué.



Al parecer, se han convertido en grandes amigas y cómplices. Se ha conocido que las dos parejas han creado un círculo muy cercano y que incluso han tenido varios viajes juntos, uno de ellos a París.



"En las primeras imágenes que vimos de Clara Chía con Gerard en la Cerdanya estaban junto a su hermano, Marc, y a su entonces novia, María”, dice el medio Vanitatis.



Pero hay más, el informe agrega que la pareja incluso ha compartido momentos en la que fue la casa de Shakira.



“Hace pocas semanas, además, las dos parejas volvieron a pasar unos días en la casa que Piqué y Shakira se compraron en esta comarca pirenaica. Algunos vecinos los vieron paseando por los caminos cercanos al río Segre y después en su residencia, disfrutando del jardín”.

Gerard Piqué y Clara Chía. Foto: Captura de pantalla de CHANCE, de EUROPA PRESS. Captura de !HOLA!

Ante estas informaciones, el periodista Jordi Martin, que le sigue la pista a todo lo que pasa con Piqué y su novia, comentó en un video que la colombiana Shakira estaba reacia a permitir que sus hijos asistieran a la boda, justamente porque se habría sentido traicionada por la ahora esposa de su excuñado, quien le habría ocultado en su momento la aparición de Clara en la vida de Piqué.



“Shakira está muy decepcionada con su excuñada, María Valls, la mujer de Marc Piqué. La cantante y María Valls siempre han tenido una excelente relación, pero Shakira lo que interpreta es que la mujer la traicionó el verano pasado cuando esta supo que Piqué tenía una relación con Clara Chía y se lo ocultó a ella. La colombiana decidió cortar por lo sano con Marc y María, y por ese motivo no le hizo mucha gracia que sus hijos asistieran a esa boda”, dijo.



