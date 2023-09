Gerard Piqué se ha convertido en una de las grandes figuras del fútbol y la farándula en España. Luego de su retiro del FC Barcelona, el exdefensor pasó a ser noticia por los curiosos momentos que protagoniza fuera del terreno de juego, esta vez, dio detalles de su vida nocturna.



(Puede ser de su interés: Shakira pierde otra ‘batalla familiar’ con Clara Chía Marti por Gerard Piqué).

Nadie te veía allí. Se llamaba 'El Buscón', no sé si todavía existe FACEBOOK

TWITTER

El exjugador, que logró conquistar todos los títulos que quiso con el Barcelona y la selección Española, decidió abrir un capítulo inesperado de su vida en una reveladora conversación con el influencer Ibai Llanos.



Piqué compartió varios detalles de sus travesuras y picardías fuera de los terrenos de juego cuando inició su carrera como profesional en el Zaragoza. Las fiestas a las que iba con 19 años en aquella ciudad eran ‘de otro nivel’, reveló.



(Lea aquí: Shakira no, Clara Chía sí: así es la relación de la mamá de Piqué con su nueva nuera).



"En Zaragoza, había un local escondidito, un pequeño bar en un rinconcito. Nadie te veía allí. Se llamaba 'El Buscón', no sé si todavía existe 'El Buscón'. No sabes lo que era", comenzó a relatar Piqué, quien además sorprendió al revelar su faceta como DJ en el local.

En aquella época, Gerard era uno de los jugadores más prometedores de Europa en su posición, las grandes actuaciones en la cantera del Barcelona lo llevaron a aterrizar en el Manchester United de Sir Alex Ferguson.



Al no tener sitio en una defensa llena de estrellas, Piqué se fue cedido al Zaragoza de España, donde no solo brilló en la cancha y demostró sus grandes habilidades con el balón dominado, descubrió su faceta fiestera y nocturna que lo ha caracterizado durante muchos años, incluso cuando estuvo casado con Shakira.



(Le contamos: Gerard Piqué, atento: revelan el nombre que Shakira habría elegido para su tercer bebé).



En el diálogo con Ibai Llanos, Piqué recordó la época que vivió en el noreste de España con bastantes risas, mientras su amigo y socio de la Kins League le hacía una que otra broma.

Yo era el dueño, pero por detrás. No daba la cara, no era el testaferro, era otro y yo estaba por detrás. Servía copas FACEBOOK

TWITTER

“Entonces, 'El Buscón'... el dueño era Gerard Piqué Bernabéu, ¿no?”, le preguntó Llanos, quien no esperaba la picante respuesta de su amigo.

“Yo era el dueño, pero por detrás. No daba la cara, no era el testaferro, era otro y yo estaba por detrás. Servía copas... hacía de todo ahí”, explicó en medio de la nostalgia.



(Además: Piqué deja misterioso mensaje tras presentación estelar de Shakira: 'hecho un toro').



Para Piqué, Zaragoza es una ciudad inolvidable por las anécdotas que vivió allí en su juventud. "Es que Zaragoza... Zaragoza es Zaragoza, tío. Fueron mis primeras experiencias", indicó.

Piqué, infidelidad y salidas nocturnas



Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué. Foto: AFP

No es la primera vez que Gerard Piqué es relacionado de cerca con la vida nocturna, el alcohol y las mujeres. Luego de que explotara el escándalo de separación con Shakira se reveló que durante su época como jugador del Barcelona salía muy seguido a bares clandestinos y estaba acompañado de figuras del espectáculo español y muchas mujeres.



La historia de Gerard Piqué no sorprendió a ninguno de sus seguidores, quienes conocen bien la faceta fiestera del exjugador. El año pasado se reveló una de las ‘aventuras’ más famosas y polémicas que tuvo el deportista español.



En noviembre, Gerard invitó a sus excompañeros y amigos del FC Barcelona a un reconocido lugar de fiesta en Cataluña, donde protagonizó una fiesta que no cayó bien en España. La rumba se dio en medio de la eliminación de su exequipo de la Champions League y los hinchas le recriminaron a él y a los jugadores en activo por la actitud mostrada tras el fracaso europeo.



Además, la prensa ibérica ha sacado a la luz varias ‘escapadas’ nocturnas a bares clandestinos como ‘La Travesía’. Según explicaron varios periodistas, Piqué tenía un salón ‘vip’, rodeado de cortinas rojas y donde no se conocía en detalle las cosas que hacía en este lugar reservado al cual llegaba en taxi para pasar desapercibido. Eso sí, detallan que las mujeres no faltaron en este sitio.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO