Gerard Piqué se cansó hasta de Shakira, explotó y contó varias verdades

Mientras Shakira reconoció encontrarse en "una luna de miel" profesional, "muy enamorada" de su oficio y con muchas cosas todavía que decir, una sensación acompañada por el innegable éxito que ha logrado con sus más recientes sencillos, Gerard Piqué, su expareja, estalló en España,.

"Hay muchas cosas que quiero decir, cosas que probar en lo musical, pero ya vendrá el momento", confesó la colombiana durante su participación en la Semana de la Música Latina de Billboard, que se ha celebrado en Miami Beach, en el sur de Florida (EE.UU.).

Lo que se sabe

En la que ha sido quizás la sesión con más asistencia de este evento, Shakira confesó andar "muy inspirada, con ganas", feliz de ir al estudio a grabar, en un momento en el que la composición es para ella una "catarsis" y le ha servido para "salir del barro".



"Resulta que era menos frágil de lo que pensaba y la música ha sido mi herramienta principal de supervivencia", reconoció la de Barranquilla, en alusión clara a la sonada separación el año pasado del padre de sus dos hijos, el exfutbolista español Gerard Piqué, al cabo de 11 años de relación. "

Turno para Piqué

Piqué no se quedó con nada. Advierte el diario Mundo Deportivo que explotó "después de conocerse que el FC Andorra no podrá disputar sus partidos en el Estadi Nacional a partir de la próxima temporada, el presidente de dicho club, Gerard Piqué, ha alzado la voz para expresar su descontento. Lo ha hecho mediante un 'post' en la red social 'X', conocida anteriormente como Twitter".



"Hemos invertido más de 4 millones de euros en adecuar el Estadi Nacional para que LaLiga nos deje jugar y ahora nos echáis. No hay ninguna instalación deportiva en Andorra con las condiciones para poder competir el año que viene. Gracias por expulsarnos del país. No nos queda otra que marchar y cambiar el nombre del club. Felicidades, habéis dejado a Andorra sin fútbol profesional", escribió Piqué.



"El FC Andorra tendrá que buscar campo porque el Estadi Nacional, al cambiar el césped, no se adecuará a las condiciones que pide LaLiga. Cuando acabe la competición el junio del 2024 se empezará a hacer el cambio de césped", añadió el exfutbolista.

