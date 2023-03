Mientras las cosas entre Piqué y Clara Chía parecen marchar a la perfección, pues se les ve constantemente juntos y sonrientes en público, hay quienes aún no le "perdonan" que haya dejado a Shakira, con quien tiene dos pequeños hijos.



Miles de personas alrededor del mundo han tomado bando entre el catalán y la barranquillera desde que se conoció su separación. Especialmente en Colombia los fanáticos de la cantante han mostrado su respaldo y, por el contrario, han criticado a Piqué.



Lo que no se esperaban muchos era que el exfutbolista se refiriera a la percepción que tienen de él en Colombia luego de su separación de Shakira; sin embargo, el español reveló las consecuencias que la ruptura le ha causado durante una transmisión en Twitch de su programa 'Kings League'.



Aunque en este nuevo proyecto profesional ha evitado en reiteradas ocasiones hablar sobre temas personales, son sus propios compañeros quienes constantemente le hacen bromas relacionadas con las últimas canciones que ha sacado Shakira cargadas de pullas contra Piqué, como la ‘Sesión #53’ con Bizarrap.



Pero en las últimas horas, fue él mismo quien se refirió al tema durante una transmisión en vivo, específicamente sobre cómo cree que es percibido en Colombia en la actualidad y el porqué no podría visitar el país.



"Con la que me lió Juan, si ahora imponemos chutar el penalti, sabiendo lo negativo que está, se arma un cristo en México que no puedo entrar... o en Colombia. En Colombia ya lo tengo...", dijo Piqué en tono jocoso.



Los fanáticos de Shakira no se hicieron esperar y en TikTok han dejado comentarios como: "Latinoamérica no perdona", "no se atreve a entrar", "quizá entrar sí, pero salir...", "persona non grata", "viene a Barranquilla y lo linchan", entre otros.

