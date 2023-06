Gerard Piqué va de polémica en polémica. El exjugador del Barcelona, habituado al escándalo desde que protagonizaba debates de todo tipo en el fútbol español, no descansa.

En medio del escándalo que ha representado su separación de Shakira, Piqué ha llevado a cabo otra 'ruptura'. Y es la de su grupo empresarial, Kosmos, con la Federación Internacional de Tenis (ITF).



En ella, como en su tema personal, se escriben nuevos capítulos con frecuencia. El último: una multimillonaria indemnización.



Piqué pide multimillonaria indemnización

Piqué, 'secuestrado'. Foto: Captura de pantalla King's League

El grupo empresarial Kosmos reclama 50 millones de dólares a la Federación Internacional de Tenis (ITF) tras la ruptura del acuerdo para la organización de la Copa Davis, anunció este jueves su presidente Gerard Piqué.



"Tras la rescisión por parte de la ITF ahora existe un litigio entre nosotros en el que reclamamos hasta 50 millones de dólares", afirmó Piqué en una entrevista que publica este jueves el diario 'Marca'.



"No podemos decir más debido a las restricciones de confidencialidad. Pero me siento muy orgulloso por todo lo que hicimos", añadió el exfutbolista del Barcelona, que defendió la gestión de la Copa Davis hecha por su sociedad.



"Nosotros creemos que lo que hicimos con la Copa Davis es una historia de éxito rotunda. Llegamos con una competición que era decadente, estaba en horas bajas. Y a nivel deportivo, económico, sobre todo, y de audiencias, le dimos la vuelta al torneo", afirmó a 'Marca'.



"Multiplicamos por cuatro los ingresos en un año. Pasamos de tres a quince patrocinadores. Lo que pasa es que en 2020 llega el Covid y lo trastoca todo en todos los deportes", aseguró el presidente de Kosmos. Kosmos había cerrado en 2018 un acuerdo por 25 años con la ITF para organizar la Copa Davis, pero en enero pasado la federación anunció que recuperaba el control de la competición y finalizaba su acuerdo con la sociedad de Piqué.



Una fuente cercana al caso explicó entonces que la ITF y Kosmos no consiguieron llegar a un nuevo acuerdo financiero.



Gerard Piqué reclama: 'Teníamos un acuerdo'

Piqué. Foto: Kings League

"Teníamos un acuerdo con la ITF, que les pagábamos una cantidad de dinero muy importante, diría que fuera de mercado, 40 millones al año", afirmó Piqué.



"En 2020 no hubo Copa Davis, durante una parte de 2021 se jugó a puerta cerrada... El fijo que estábamos pagando estaba fuera de mercado", insistió el exjugador de fútbol.



"Nos encontramos con el covid, que era algo imposible de prever", recordó, explicando que "muchas Ligas y federaciones se adaptaron a esa situación y la ITF decidió no querer renegociar esos términos. Entonces de un día para otro se termina el acuerdo".



Kosmos revolucionó el formato de la Copa Davis desde 2019. Se abandonaron los populares duelos con un equipo local y otro visitantes, con partidos en cinco sets y fechas repartidas durante el año. Desde ese 2019, el torneo termina con una fase final, pero la nueva fórmula no terminó de cumplir las altas expectativas generadas.

*Con EFE

