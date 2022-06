Gerard Piqué, futbolista del Barcelona, continúa en el ojo del huracán por su inestabilidad deportiva y sus polémicas fuera de las canchas. En medio de la lista de escándalos que rodean la vida del defensor, el tema más álgido sigue siendo su proceso de separación con la barranquillera Shakira.

En las últimas horas, luego de que cogiera vuelo la información de que Piqué habría sido visto con otra mujer en las calles de Barcelona, la polémica ha llegado por cuenta de Núria Tomás, su expareja, quien reapareció después de semanas de absoluto silencio sobre la situación entre el jugador y Shakira. Su postura, contundente sobre la expectativa que ha generado el lanzamiento de 'Una historia entre miles', la serie que se publicará sobre su vida.



El adelanto del documental

“Historias hay miles y esta es la mía”, había dicho Tomás en un video publicado en su cuenta de Instagram. “Os abro las puertas de mi casa, mi familia, mi día a día y de todo lo que me ha llevado a sentirme como me siento hoy, en mi mejor momento”, añadió entonces.



En el adelanto de la serie documental que lanzará en plataformas digitales, dijo haber superado una difícil situación a sus 21 años: “Me pasó algo que cambió totalmente mi vida. Siempre digo que parte de mi inocencia se quedó ahí. Empecé a ser otra”.



Así mismo, se refirió a un suceso después de esto, por el cual la opinión pública la conoció. “Apareció un amigo, hasta ese momento habíamos sido amigos, y nos convertimos en pareja”, finalizó.

Por dicho 'post', la mayoría de seguidores de Piqué y Shakira empezaron a rumorear acerca de una mención importante sobre su relación con el futbolista, que fue hace más de una década. Ante semejante intensidad, Tomás optó por romper su silencio.



'Está muy bien eso de callar pero (…) esta vez no lo he llevado igual de bien'

Núria Tomás y Gerard Piqué. Foto: Instagram: @nuria_tomas / @3gerardpique

"Necesito deciros lo que pienso. Está muy bien eso de callar pero (…) esta vez no lo he llevado igual de bien. Ha sido un acoso y derribo total a mi teléfono. (…) A los 16.000 seguidores nuevos que he tenido esta última semana, sólo deciros que si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, no la compréis, porque os vais a decepcionar", comienza Tomás en su más reciente video.



De entrada, refiriéndose al tema de Piqué y Shakira, la modelo, de 34 años, explica: "Hablo dos minutos, en el primer capítulo, dentro de un contexto en que hablo también de otras exparejas que me afectaron mucho. (…) Él forma parte de mi vida, y yo puedo hablar de eso donde quiera y como quiera. Nunca lo he hecho y lo que dijo en ese capítulo es muy ameno. Si buscáis cotilleo, no lo hay".



"Una plataforma extranjera me propuso crear contenido para mujeres madres y emprendedoras. Me pareció un proyecto muy bonito. Lo empezamos hace seis meses, y por mi culpa se atrasó porque no me daba tiempo a revisar los capítulos. (…) Ha coincidido con la noticia de mi expareja, que ni yo sabía. (…) Como dice mi padre, no se puede evitar lo que digan, pero sí se puede evitar es que sea verdad", comenta Tomás sobre el propósito de la serie sobre su vida.

Por la inconformidad que le produjo el tema, Núria Tomás avisó que eliminará el video en cuestión de una semana.

