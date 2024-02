¿Piqué y Clara Chía serán padres? La verdad detrás de la foto de la joven embarazada

Gerard Piqué es uno de los nombres de moda en España por sus polémicas tras dejar el fútbol profesional. El creador de la Kings League es perseguido por la prensa rosa en Barcelona tras su separación con Shakira y su relación con la joven Clara Chía Marti.



Puede ser de su interés: Otra tragedia en el atletismo mundial: muere campeón al desplomarse en la meta

Todos los encuentros que protagonizan Clara Chía y Gerard Piqué se convierten en noticia. Bien sea por sus actitudes con la prensa, sus demostraciones de afecto o, simplemente, por pequeños detalles, la pareja no deja de acaparar la atención, luego de casi dos años de haber oficializado ante el mundo su relación.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira también le tenía apodo a Clara Chía. Foto: Instagram: Shakira - EFE

En los últimos días, se ha hablado con fuerza de la posibilidad de que el exfutbolista español sea padre por tercera vez (tiene dos hijos con Shakira, Milan y Sasha) y tenga su primer hijo con su joven pareja.



Las redes sociales se han inundado de fotografías de la empresaria embarazada, con varias semanas de gestación. De hecho, hay una foto en la que está con su amado tomada de la mano y saliendo de una iglesia.



Y todo 'explotó' después de que salieran a la luz rumores de que la modelo había permanecido varios días hospitalizada por algunos problemas de salud. Sin embargo, todo parece que se trata de un montaje creado con inteligencia artificial, por algunos usuarios que volvieron virales las imágenes.

La Modelo y Princesa de España, Clara Chía, fue vista con su Príncipe Azul, Gerard Piqué mostrando su Barriga de Embarazo, confirmando así que la Pareja Más Influyente de esta Generación están esperando un Bebé la 1era canción de Shakira cambiaste gelatina por Creeme Brulee 😂👑 pic.twitter.com/XR31NmExLi — Yo solo digo netas (@tavogarcia54) February 25, 2024

Sobre la foto que se ve a Clara Chía con vestido rojo junto con Gerard Piqué, varios medios de comunicación explicaron que la imagen original se tomó hace uno meses en la boda de María Valls con Marc Piqué, el hermano menor del exjugador catalán.



Allí se les vio tomados de la mano saliendo de la parroquia de Sant Vicenç de Montalt, en la provincia de Barcelona (España). La imagen fue editada, en aquella ocasión, la joven llevaba un vestido claro y Piqué un traje de color azul oscuro.



Ante las especulaciones de que va a volver a ser padre, el diario de Ibiza se atrevió a señalar lo que Piqué le habría dicho a su círculo cercano y dejó a más de uno fuera de lugar. "El exfutbolista habría comentado con sus compañeros de la empresa que le gustaría ser padre junto a Clara Chía".

Facebook Twitter Linkedin

Clara Chía y Piqué. Foto: Instagram: @3gerardpique / Europa Press

Piqué renunciaría a ser padre

Aunque la información se contradice con lo revelado por el paparazzi Jordi Marti, quien ha explicado que Piqué y los padres de Clara Chía no tendrían una buena relación y la familia de la joven de 24 años de edad le dejó claro que no lo quieren cerca.



La tensa relación entre los papás de la mujer y el exfutbolista ha representado un nuevo desafío en su relación y ha tirado por la borda los planes que, al parecer, tenían preparados para este 2024, destacan los medios rosa de España.



Según el paparazzi Jordi Martin, los padres de Clara no quieren a Piqué y desaprueban la relación entre los dos, principalmente por todo el escándalo que se ha originado por la supuesta infidelidad a Shakira y por los 12 años de diferencia que le lleva a la joven de 24 años.

Facebook Twitter Linkedin

Clara Chía es parte clave en empresa de Piqué. Foto: Instagram:@ Shakira/ Archivo Particular.

Ante esta dura situación y entendiendo que no tendrá la bendición de los papás de Clara Chía, Gerard Piqué supuestamente habría decidido cancelar su boda con la joven para este 2024, explicaron en Cataluña.



Además, la mala relación de los padres de Clara Chía con Piqué haría que la pareja desista de tener hijos. La familia no soportaría que su hija quede embarazada del exfutbolista del Barcelona.



A partir de esto, Clara Chía tendría una relación de tensión con sus padres y habría tomado la decisión de no compartir tiempo con ellos mientras su pareja no está.

Facebook Twitter Linkedin

Gerard Piqué publicó en sus redes, este 20 de mayo, una nueva fotografía con su pareja, Clara Chía. Foto: 3gerardpique

El detonante habría sido una decisión de la familia de Clara Chía. Según reveló el paparazzi Jordi Martin en TV Notas, hay mucha tensión en el vínculo. Al ser consultado por las razones, no especificó, pero manifestó que los padres de la joven de 24 años "no lo quieren". Desde el primer momento, se lo dejaron claro al español y de acuerdo a lo que detalló el periodista, Piqué no puede ni entrar a la casa de la familia.



“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren. Él no puede pisar la casa de los padres de la joven”, aseguró el controversial fotoperiodista.



No es nueva esta situación, desde que comenzaron a salir, la relación del empresario y la joven estuvo en tela de juicio, a partir de todos los detalles sobre el vínculo amoroso que se conocieron, la diferencia de edad y la supuesta infidelidad a Shakira.

Facebook Twitter Linkedin

Shakira, Clara Chía y Piqué. Foto: AFP, Instagram de Gerard Piqué

La prensa española siguió de cerca todos los detalles y acontecimientos de la pareja. A pesar de que ahora ambos se muestran sin problemas públicamente, puertas adentro el trato del catalán y la familia de su novia no sería la mejor.



El propio Marti dijo que los papás le dejaron muy claro a Piqué que no están de acuerdo con la relación: "No te queremos", fueron las palabras de la pareja ante la llegada de su yerno al hogar.



Enojada por esta situación y por la tensión que existe entre sus padres y su novio, la joven de 24 años pasa las noches lejos de la casa familiar. Mientras Piqué viaja a Miami a visitar a Milan y Sasha, sus hijos con Shakira, ella evita quedarse en la vivienda y se traslada a casa de una amiga, explicó el paparazzi.

Facebook Twitter Linkedin

Piqué y Clara Chía. Foto: Instagram Piqué, Captura de pantalla YouTube

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO