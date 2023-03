La versión extendida de Music Sessions #53, la canción que Shakira grabó con el productor argentino Bizarrap, tuvo tanto o más impacto que la original y volvió a despertar todo tipo de comentarios sobre lo sucedido entre la cantante colombiana y su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué.

El viernes pasado, la barranquillera cantó la canción en vivo en el Show de Jimmy Fallon y una parte de la canción desbordó la locura de los asistentes, la frase en la que Shakira se va con todo contra Clara Chía Martí, la nueva pareja de Piqué: ‘Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena, es igualita que tú’.



La presentación de Shakira, además, tuvo un ingrediente adicional: como espectadores esa noche estaban los dos hijos que tuvo con Piqué, Milan y Sasha, quienes festejaron ruidosamente la actuación en vivo de su mamá.

Por poco y el estudio de Jimmy Fallon se derrumba con lo que claramente, #Shakira y #Bizarrap lograron esta noche.



Wow. 🫡#ShakiraOnFallon pic.twitter.com/tqFN9pFy7Q — Ale Ikari (@Ale_Ikari) March 11, 2023

La molestia de Gerard Piqué por lo sucedido



Versiones de prensa aseguran que la presencia de sus hijos en el programa no cayó nada bien en el exjugador, hoy directivo de la Kings League y de la firma Kronos, que maneja espectáculos como la Copa Davis.



Según el diario Nuevo Herald, a Piqué le molestó muchísimo que Shakira no le hubiera informado que iba a llevar a sus hijos a Nueva York para que estuvieran en la emisión del programa.



Posteriormente a esa presentación, Piqué habló, por primera vez, de la situación que vive con Shakira, en una entrevista con la radio catalana Rac1. Y sus respuestas, si bien no fueron directas, sí dejaron ver su molestia.



“Los que somos padres tenemos una responsabilidad, de intentar proteger a nuestros hijos. No quiero decir nada al respecto”, declaró Piqué con respecto a la canción de Shakira y Bizarrap.



“Cada uno toma las decisiones que cree oportunas y no tengo ganas de hablar más del tema ya que creo que al final lo único importante es que mis hijos estén bien”, agregó.

Piqué hablo por primera vez sobre la cancion de Shakira y Bzrp en "El Mon de RAC1" programa de radio se JOrdi Bastante en España pic.twitter.com/VhACjDlfXN — La Godoy (@marcelapgodoy) March 14, 2023



Piqué se vio muy serio en el primer encuentro con sus hijos tras el viaje de ellos a Nueva York junto a Shakira. El exfutbolista llegó en su automóvil a la casa de su expareja y esperó a que le entregaran algunas pertenencias de sus hijos.



Milan se sentó en la silla del copiloto y allí, Piqué tuvo una charla, en tono muy serio, con su hijo, antes de irse del sitio, reportó el Nuevo Herald.



