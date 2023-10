Mhoni Vidente pone a temblar a Piqué y Clara Chía: predice la separación por esta razón

Gerard Piqué y Clara Chía es la pareja más polémica de España, después de que se conociera que el exjugador del Barcelona engañó a la cantante colombiana Shakira con la joven de 24 años de edad.



Puede ser de su interés: Iván René Valenciano, arrestado en Estados Unidos por manejar borracho

La pareja española es el foco de atención de los medios en Europa, quienes no pierden ningún detalle de la vida íntima de la expareja de Shakira, y suelen perseguirlos en restaurantes, discotecas, hasta en las vacaciones.



Hace algunas semanas, se conocieron imágenes de Clara Chía y Gerard Piqué disfrutando de algunos días en las playas de Croacia, donde demostraron todo el amor que hay en la relación.

​

Sin embargo, desde hace algunos días corre el rumor que están en crisis por la tensa relación que tiene el español con los papás de la joven.

Facebook Twitter Linkedin

El empresario postea imágenes con su nueva pareja. Foto: Imagen tomada de Instagram @3gerardpique

Según se conoció recientemente, Gerard Piqué y los padres de Clara Chía no tendrían buena relación. La familia de su nueva novia le habría dejado claro al exfutbolista español que no lo quieren. A partir de esto, la joven mantiene un vínculo de tensión con ellos y tomó la decisión de no compartir tiempo con ellos mientras su pareja no está.

Mhoni Vidente predice la separación de Piqué y Clara Chía

Ya está saliendo con una artista mexicana, super famosa, de unos 25 o 28 años, y que está dejando a Clara Chía FACEBOOK

TWITTER

Pero no sería la única razón que preocupa a la pareja, una predicción de Mhoni Vidente hace temblar la relación de Piqué con su joven novia, ya que aseguró que él repetirá la historia que tuvo con Shakira, pero esta vez va a engañar a Clara Chía: lo haría con una actriz mexicana llamada Clara.



"Ya está saliendo con una artista mexicana, super famosa, de unos 25 o 28 años, y que está dejando a Clara Chía", señaló Mhoni Vidente en El Heraldo de México.



Le contamos: Iván René Valenciano: este es el castigo que recibió tras manejar borracho en EE. UU.



La famosa astróloga no reveló con exactitud la identidad de la mujer que dañaría el amor entre Gerard Piqué y Clara Chía, pero aseguró que él viajará a México para estar con la mujer mencionada.

Facebook Twitter Linkedin

Los horóscopos de Mhoni Vidente para hoy Foto: Mhoni Vidente/Facebook

"Después de que nos echó tanto a los mexicanos ahí te das cuenta… y está saliendo completamente con alguien de México, es que le gustan las latinas", afirmó la vidente.



Cabe resaltar que Gerard Piqué estuvo hace algunos días en México para la presentación de la Américas Kings League, una versión latinoamericana del torneo que ha revolucionado el fútbol en España y Europa.

DEPORTES

Más noticias en EL TIEMPO