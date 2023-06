El acuerdo de separación entre la cantante colombiana Shakira y el exfutbolista español Gerard Piqué establece, entre otras cosas, que el tiempo de las vacaciones de verano de sus dos hijos, Milan y Sasha, debe ser repartido entre las dos partes.

Por esta razón, los niños están ahora junto a su padre, mientras llega el tiempo de que regresen a Miami, donde se radicó la barranquillera tras el rompimiento.

A pesar del acuerdo, no han faltado los conflictos. Primero, Shakira no permitió que Milan y Sasha estuvieran en el matrimonio de su tío, el hermano de Piqué, Marc, lo que implicaría que permanecieran cinco días más en Barcelona.



Aunque la colombiana no ha dado las razones de su negativa, los medios catalanes especulan que la razón es que Shakira no quiere que sus hijos compartan con la nueva pareja del exfutbolista, Clara Chia Martí.

Facebook Twitter Linkedin

La triada Piqué, Clara Chía y Shakira. Foto: Instagram de Gerard Piqué, YouTube Shakira



Mientras tanto, Piqué tomó la decisión de viajar a Miami junto a sus hijos el próximo lunes, para que ellos se puedan reunir nuevamente junto a su madre, tal como ella lo había hecho el pasado 4 de junio, cuando los acompañó a Barcelona.

El regalo de Gerard Piqué a Sasha

Durante su permanencia en Barcelona, Piqué tuvo una concesión especial con Sasha, quien visitó a sus excompañeros de clase en su antiguo colegio, la Escuela Americana, en la zona de Sant Just Desvern, según reportó el diario La Vanguardia.

Gerard Piqué sorprende a su hija Sasha con un plan muy especial https://t.co/fNPcURxUzv pic.twitter.com/JJCrKyOBdS — Wappíssima (@wappissima) June 14, 2023



Distintos medios españoles mostraron la alegría de Sasha al bajar del Range Rover de su padre y compartir durante cerca de una hora con sus amigos.



Mientras tanto, el exjugador prefirió quedarse adentro del vehículo para evitar el asedio de los medios y de los paparazzis.



DEPORTES

Más noticias de Deportes