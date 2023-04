Gerard Piqué trata y trata, pero no descansa. El exjugador del Barcelona, metido de lleno en su proyecto de la King's League, sigue siendo noticia por cuenta de la separación de Shakira, con quien mantuvo una relación de pareja durante doce años.

Este fin de semana, después de meses de mantenerse cauto ante las informaciones de la prensa rosa, Piqué optó por hablar 'sin pelos en la lengua' de lo que piensa de las canciones de Shakira y sus fanáticos.



Y ahora, con el eco de esa entrevista, ha resaltado su inesperada reacción ante un seguidor que tan solo quería tomarse una foto con él.



La actitud de Piqué: un volcán de críticas.



Piqué y Shakira. Foto: Capturas de pantalla

Según compartió el internauta Jesús Argel, confeso seguidor del Barcelona, su experiencia con Gerard Piqué no fue la mejor.



Argel, conforme dejó ver en redes sociales, asistió a la final de la King's League en el Camp Nou.



Allí, Argel cumplió el sueño de cruzarse con Piqué lejos del público. Y, ante el deseo de tomarse una foto con el campeón del mundo en 2010, la realidad lo superó.



En la grabación se ve cómo el fanático le pidió la foto al exjugador, pero este, sin siquiera mirarlo, se la negó.



"No, no, aquí no, por favor", dijo Piqué.



El rostro del seguidor: el retrato de la decepción.



