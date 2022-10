El Barcelona afrontará este martes ante el Viktoria Pilsen su último partido de la temporada en la Liga de Campeones sin Robert Lewandowski, que arrastra molestias en la espalda y no ha entrado en la lista de convocados para viajar a la República Checa, mientras Gerard Piqué no la pasa bien.

Además de dar descanso al delantero polaco, el técnico Xavi Hernández no puede contar con Eric García, Jules Koundé, que acabaron el último partido contra el Valencia con molestias musculares, ni con los lesionados Sergi Roberto, Ronald Araujo, Andreas Christensen y Memphis Depay.



Tampoco viaja a Pilsen el sancionado Sergio Busquets. El entrenador egarense ha convocado a los futbolistas del Barça Atlètic Ilias Akhomach, Marc Casadó, Àlex Valle y Álvaro Sanz para disputar un duelo intrascendente tanto para el Barça, que ya es equipo de la Liga Europa, como para el club checo, que terminará la liguilla de la 'Champions' como último clasificado del grupo C.

Entre ojos



Piqué, en el juego contra Valencia, el que se ganó 1-0, fue centro de otra ola de críticas.



Tuvo actitud poco profesional", dijeron algunos, cuando se refirieron a que el futbolista no estaba listo para entrar al campo de juego.



Koundé se lesionó, abandonó la cancha, pero Piqué no estaba disponible.



Claro, de una vez la gente la tomó contra él, pues no lo llevan en la buena. Piqué se demoró más de lo normal en alistarse y esto desató la ira de los afcionados.



Deportes