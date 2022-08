Gerard Piqué no logra salir de la polémica por su intrincada separación de Shakira.

El futbolista ha sido señalado con frecuencia por supuestamente haber sido el causante del fin de la relación con la cantante barranquillera.



Aunque no se ha pronunciado desde que Shakira emitiera el comunicado informando el fin de su relación, el defensor catalán ha recibido duras críticas por aparentemente haber empezado una nueva relación y, a la vez, dejarse ver con su supuesta pareja en público.



Ahora, cuando las fotografías en distintos eventos se llevan toda la atención, Piqué vuelve a estar en la palestra pública por cuenta de lo que habría hecho en el pasado partido del Barcelona, en el que no tuvo minutos, pero sí fue protagonista.



Y todo, por unos 'misteriosos besos', según reseña la prensa de entretenimiento.



Los 'misteriosos besos' de Piqué

Pique y Clara se habrían conocido en la empresa de la que él es dueño. Foto: Instagram: @shakira @ 3gerardpique

Según reseña la revista '¡Hola!', que ha seguido muy de cerca la separación de Shakira y Piqué, el futbolista habría lanzado unos besos a la grada durante el calentamiento del juego frente al Valladolid.



"El ex de Shakira era uno de ellos y, frente al objetivo de las cámaras, protagonizaba algunas imágenes que han llamado la atención. En un momento dado, el defensa culé dirigía su mirada hacia la grada y lanzaba varios besos al aire con el gesto habitual de poner la mano sobre la boca. Mientras esbozaba una sonrisa, también levantaba el brazo en alto para saludar y no cambiaba el gesto cómplice que reflejaba su rostro", reseña el medio en cuestión.



Aunque no está claro a quién iban dirigidos los 'besos', se ha dicho que podrían haber sido dirigidos a Clara Chía Martí, su supuesta nueva pareja.



"Muchos especulan con que esos saludos podría ir dirigidos a su nueva novia, que al igual que fue con él al concierto de Dani Martín y a la boda de un amigo íntimo suyo, pudo acudir al estadio a ver el partido del Barça", señala 'Okdiario', en un texto que titula "Los misteriosos besos al aire de Piqué en el Camp Nou".



#Ahora Filtran vídeo del primer beso en público de Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía de 23 años.



A Piqué le han dicho de todo se han burlado en público, le han pegado gritos y hasta groserías le han dicho después de su separación con Shakira.📹 @socialitet5#21Ago pic.twitter.com/p0R9a5jGHl — Bajo La Lupa (@BajoLaLupaInfo) August 21, 2022

La 'nueva novia' de Piqué

Piqué y Shakira ven un partido de Nadal en 2019. Foto: AFP

Según 'The Sun', la nueva mujer con la que Piqué trataría de rehacer su vida responde al nombre de Clara Chia Martí.



Se advierte que ella es la joven mujer de 23 años, con la que al seleccionado español se le ha visto en los últimos días.



De igual manera, se asegura que ella se vio obligada a borrar todos sus perfiles y sus fotos de las redes sociales para evitar inconvenientes.



Hasta el momento, lo que se conoce es que es una de las empleadas de una de las empresas del jugador de fútbol, que comenzó como camarera en Kosmos, negocio de Piqué.

Se habla de Gerard Piqué porque esta imagen se ha hecho viral y medios también la están publicando.



Aseguran que es su novia, Clara Chía Martí de 23 años, estudiante de Relaciones Públicas.



Fuente: Hola pic.twitter.com/SXh76sFDYG — El Snack Report (@Elsnackreport) August 24, 2022

