El lanzamiento de la nueva canción de la colombiana Shakira junto a Bizarrap, ‘Music Sessions #53’, generó toda una revolución. En menos de tres horas de haber sido lanzada oficialmente, en la cuenta del productor argentino en Youtube, ya tenía casi cinco millones de reproducciones.

La letra de la nueva producción musical de Shakira es todo un ataque hacia su expareja, el exfutbolista español Gerard Piqué, a quién ya le había lanzado algunas indirectas en sus dos lanzamientos anteriores, ‘Te felicito’ y ‘Monotonía’. Esta vez fue mucho más directa.



“Esto es pa' que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques

Y contigo ya no regreso ni que me llores ni me supliques

Entendí que no es culpa mía que te critiquen

Yo sólo hago música perdón que te sal-pique”.

Clara Chía también pagó los platos rotos



Pero no solo Piqué tiene ataques directos en esta nueva canción de Shakira. También llevó su parte la nueva novia del exjugador catalán, Clara Chia Martí. Al menos, eso insinúa en el siguiente fragmento:



“Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena

Tiene nombre de persona buena, claramente es igualita que tú. Pa' tipos como tú.

A ti te quedé grande y por eso estás con una igualita que tú”.

Gerard Piqué y Clara Chía Martí se hicieron virales en las redes sociales pues fueron grabados dándose un beso. Foto: Instagram @ 3gerardpique / @clarachia55



El “claramente” es una alusión directa al nombre de la novia de Piqué. Pero no es la única parte en la que ataca a Clara Chía, que hoy tiene 23 años, pero que, según versiones de redes sociales, tiene relación con el exfutbolista desde finales de 2021, cuando aún tenía 22:



“Yo valgo por dos de 22

Cambiaste un Ferrari por un Twingo

Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio”.



El impacto por la letra de la canción sigue siendo enorme y ha generado miles de comentarios. Y los que aún faltan.



