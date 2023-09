La Fiscalía española presentó este viernes una querella contra el presidente suspendido de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, por los posibles delitos de "agresión sexual" y "coacciones" por el beso no consentido a Jenni Hermoso tras el triunfo de la Roja en el Mundial.

"La fiscal pide que se tome declaración a Luis Rubiales, en condición de investigado, y a Jenni Hermoso como víctima", indicó la Fiscalía en un comunicado.



A partir de ahora, un juzgado de la Audiencia Nacional, instancia competente para hechos que ocurren en el extranjero, deberá decidir si admite a trámite la querella, y abre una causa sobre el asunto, o lo archiva.



Desde una reciente reforma del Código Penal español, un beso no consentido puede considerarse agresión sexual, una categoría penal que agrupa todos los tipos de violencia sexual.

Jenni Hermoso y Luis Rubiales. Foto: EFE

Reacción de Piqué

Rubiales ha tenido varias veces relaciones con Rubiales, al menos los medios españoles han dao cuenta de ellos, pero hasta ahora se ha conocido la 'reacción' del exjugador sobre el tema con Hermoso.



"Gerard Piqué siempre se ha caracterizado por decir todo lo que se le pasa por la cabeza. Sin embargo, desde que estallara la polémica de Rubiales no ha querido reaccionar al respecto. Por ello, una periodista de Europa Press ha querido preguntarle sobre todo lo sucedido", dijo La Vanguardia.



Piqué no dijo nada. Más bien, trató de reírse, pero al final no se refirió al tema, prefirió estar al margen como se ve en el video.

