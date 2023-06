Gerard Piqué sigue siendo noticia. Hace un año que se separó de la colombiana Shakira, pero el exfutbolista acapara informaciones todos los días.

Vive un momento especial con Clara Chía Marti, su novia, y hasta se habla de una posible boda, que se anunciaría en los próximos días.

(Video: la polémica jugada que pudo cambiar la final entre Millonarios y Nacional)

(Neymar, 'lo contaré todo': explota la mujer del escándalo por infidelidad del brasileño)

Con alma, vida y sombrero



De las polémicas con la barranquillera no se ha escapado, mientras los medios le siguen la pista a donde vaya.



Jordi Marti es uno de los periodistas que le siguen la pista, y muy de cerca, y se ha encargado de desenmascararlo, tanto, que ya hasta fueron a los estrados judiciales por demandas.



Pues bien, Marti ha vuelto a la carga contra Piqué. Habló en el programa The red phone, de Jorge Viera y se despachó.



“Yo me he enterado de lo que ha hecho Piqué en Barcelona. En trece años me he enterado de muchas cosas de las que ha hecho Piqué por las noches”, se dijo.

Muy fuerte



Y agregó: “Barcelona es una ciudad muy compacta, muy pequeña, y tú te enteras de todo. Y a Piqué, de verdad, yo creo que solo le ha quedado la Colau, la alcaldesa, por zumbársela. Piqué ha estado con media Barcelona, Jorge. Y yo pensaba: ‘Y esto, ¿será o no será consciente Shakira?’”.

“Es racista. Es clasista. Es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella". FACEBOOK

TWITTER



Marti advierte que en una ocasión Tonino, el hermano de Shakira, lo llamó a preguntarle los movimientos de Piqué.



“Tonino a mí me llama y me dice: ‘Vente a casa que quiero hablar contigo. ¿Cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’. Y le digo: ‘Toni, ¿en serio me haces esta pregunta?’”, comentó el periodista.

Facebook Twitter Linkedin

Clara Chia, Gerard Piqué y Shakira. Foto: Instagram Piqué / Instagram Shakira



Sobre los señalamientos que hizo Piqué en alguna ocasión sobre su relación con una mujer latina, Marti se fue con todo contra el exbarcelonista.



“Piqué hizo unas declaraciones y dijo en tono despectivo: ‘Es que hay mujeres sudamericanas…’”, dijo.



Viera le respondió: “¿Tú crees que Piqué es racista?” y el comunicador contestó: “Es racista. Es clasista. Es xenófobo. Sé que ha tenido comentarios muy feos con ella. Lo sé porque me lo ha dicho gente muy cercana”.



“¿Tus hijos no llevan raíces latinoamericanas, Gerard Piqué?”, sigue diciendo Marti. “Mira, Shakira tiene coeficiente intelectual disparado”, añadió.

(Gerard Piqué pide multimillonaria indemnización: la última polémica del ex de Shakira)