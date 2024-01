Piqué, inquieto por el estado de su amigo Ibai Llanos: sufre difícil problema de salud

Gerard Piqué e Ibai Llanos han forjado una gran amistad en los últimos años, después de que el streamer entrevistara al exjugador del Barcelona en la plataforma de Twitch. Los españoles entablaron una excelente relación y los negocios han fortalecido esos lasos.



El buen humor y su pasión por el fútbol son algunos detalles que caracterizan a los españoles, que unieron sus fuerzas para crear la Kings League, un torneo de fútbol diferente que le ha hecho frente a competencias como La Liga de España.

Gerard Piqué e Ibaï Llanos Foto: Twitter: @KingsLeague

Sin embargo, no todo es felicidad en la vida de Piqué e Ibai. El streamer confesó este viernes que padece un grave problema de salud que viene aquejando desde el 2017.



En una charla en el podcast Charlando tranquilamente, Llanos explicó que está perdiendo la visión por un problema en su ojo izquierdo, debido a una infección de herpes que padece desde niño.



"He perdido el 70% de la vista del ojo izquierdo, tengo un 5 o 10% de capacidad. Puedo streamear, salir de fiesta, jugar al futbol, baloncesto... Pero prácticamente no veo de un ojo", dijo.

El deportista abandonó el fútbol profesional hace más de un año. Foto: Captura de pantalla de la transmisión.

En un principio, Ibai pensó que el problema se debía a que pasaba muchas horas viendo su pantalla del computador, pero los médicos le explicaron que son secuelas de la infección.



"Yo decía que era lo típico, por culpa de la pantalla, lo que muchos habréis pensado. Estoy ciego, necesito gafas", pero el oculista le explicó que "tenía la vista perfecta" y su problema de visión era una causa neurológica, un inconveniente en el nervio óptico, aclarándole que no se trataba de un tumor como él pensaba.



"No es degenerativa. El ojo diestro lo tengo 100 porciento y puedo hacer mi vida con normalidad", afirmó.

La Kings League es una liga de fútbol de con personalidades destacadas del fútbol y transmisores de Internet. Foto: Instagram y Twitter @ibaillanos

Ibai lLanos, que es uno de los streamers más importantes del mundo y cuenta con 11,3 millones en YouTube, 15,4 millones de seguidores en Twitch, 14,6 millones en X y 9,9 millones en Instagram, señaló que se encuentra "medicado y estable" y tranquilizó a sus seguidores afirmando que el problema de visión está "totalmente controlado".



"Me he estado tratando muchísimo y estoy con medicación para que no me pase lo mismo en el otro ojo", explicó Ibai que de forma regular visita al oculista para tratar su problema de visión para que no afecte su ojo derecho.

