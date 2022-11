La carrera de Gerard Piqué terminó esta semana, luego del sorpresivo anuncio de su retiro del fútbol profesional. El sábado pasado, el zaguero se despidió de la afición del Barcelona en el Camp Nou.

Sin embargo, su último acto como jugador profesional fue una tarjeta roja. Piqué fue expulsado este martes durante el descanso del partido contra Osasuna, en el que era suplente, por encararse con el árbitro.



Piqué, que además esta semana llegó a un acuerdo con Shakira para el tema de la custodia de sus hijos, sigue pensando en sus negocios, a los que se dedicará ahora que dejó la actividad profesional.



El exfutbolista presentó una nueva competición de fútbol 7, la Kings League, que disputarán 12 equipos que tendrán como propietarios a algunos de los creadores de contenidos más populares de habla hispana y que está impulsada por la empresa Kosmos.

Gerard Piqué, en su último partido con el Barcelona. Foto: Toni Albir. Efe



"Queremos hacer un producto de fútbol cercano a la gente, que permita acceder a los vestuarios de los equipos, que el público vea a los presidentes negociar por los jugadores y que el público pueda participar con un 'draft'", dijo Piqué.



Uno de los socios de Piqué en este proyecto es el influencer Ibaí Llanos, quien, además, le hizo una curiosa propuesta: incursionar en el boxeo.

Llanos y Piqué han mantenido una relación muy cercana desde hace varios meses. Foto: Instagram: @ibaillanos



Llanos ha organizado varias veladas en las que otros influencers y personajes han subido al ring a intercambiar golpes, en las que, además, hubo presentaciones musicales.



Este miércoles, en una charla en Twitch, Llanos lo invitó a que peleara contra Joaquín Sánchez, uno de los ídolos del Betis, quien también se acaba de retirar, a los 41 años.



“La Velada 3 está en camino en unos meses. Sé que es imposible, pero yo siempre he soñado. A mí me encantaría, además por contexto de vuestras situaciones, Gerard Piqué contra Joaquín Sánchez. Y yo creo que a la gente le encantaría, sería algo histórico”, le dijo Llanos a Piqué.



La respuesta de Piqué, por ahora, descarta esa opción. “No te digo que no, nunca te digo que no, pero 99 por ciento que no”, respondió. “Es que me da igual, contra Busquets, Sergio Ramos, Álvaro Arbeloa... Es que no me veo con unos guantes de boxeo. Me estás picando. Una cosa es salir de la zona de confort y otra ir más allá. Me gusta el show e iré a la velada, no me la pierdo, pero de ahí a participar... No me he pegado en mi vida, te lo dije”, agregó.



