Gerard Piqué enciende las alarmas: fue de urgencias a hospital por grave problema

Gerard Piqué ha sido centro de atracción desde su separación con la cantante colombiana Shakira. La supuesta infidelidad y su nuevo romance con la joven Clara Chía lo tienen en las primeras planas de los diarios españoles.



Este sábado, Piqué participó en el Ibainéfico de Ibai Llanos, evento para recaudar fondos por una buena causa. Piqué se puso la camiseta del equipo llamado 'El Barrio' para participar en el torneo que se disputa entre sábado y domingo.



El exdefensor se lució al anotar tres anotaciones, dos de ellas de penalti. En general se lo vio en buen estado y despertó elogios, sin embargo, también tuvo una acción que dejó críticas y burlas en las redes sociales.



Fue una jugada en la que Piqué fue por la pelota y terminó cayéndose solo, sin que nadie lo tocara, lo que evidenció una falta de ritmo competitivo.



En la transmisión del partido los comentaristas se burlan del exjugador y con ironía gritan que fue penalti para Piqué.

Al que le ha caido muy bien el retiro es a Gerard Pique, lo veo muy bien😂 pic.twitter.com/BBiEKYPR7E — Carlos Lamb (@CarlosLamb_) December 2, 2023

Ibai Llanos preocupa a los fanáticos de Gerard Piqué

En su último 'streaming' en vivo, Ibai Llanos alarmó a los seguidores de Gerard Piqué con una revelación que preocupó a propios y extraños.



Ibai desveló una conversación con el propio exjugador del Barcelona que le decía que estaba mal de salud y debía ir de urgencia al hospital.



"Gerard Piqué dice: estoy por ir al hospital, creo que me he roto y no puedo ni andar", fueron las fuertes palabras del streamer spañol al hablar de su amigo. Además, explicó que estaba bien la última vez que lo vio con el jugador Riqui Puig.

¡QUÉ MAL! Se ha lesionado Geri y al parecer de manera fea. Dios quiera no sea nada grave. 🙏🏻 pic.twitter.com/r7CogJuKlw — 🩷Clara Chia & Gerard Piqué🩷|FANS (@ClaGerFans) December 2, 2023

Por ahora, no se conoce con exactitud el estado de salud de Gerard Piqué, quien por las revelaciones de su amigo Ibai, habría sufrido una lesión grave en las últimas horas..

