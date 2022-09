Gerard Piqué ha sido centro de su carrera deportiva y de su vida personal desde junio pasado, cuando se anunció que se había separado de Shakira.

El tema ha dado mucho de qué hablar: que ahora viene el tema de la pelea en los estrados judiciales por los bienes y la custodia de sus hijos, Milan y Sasha, pero ahora

tiene problemas en el Barcelona.



Es claro que Piqué ya es un jugador veterano y Xavi ha venido revolucionando la escuadra catalana y el defensa no ha sido titular.

¿Comunicó que se iba?



Mientras sus problemas personales, la separación con la colombiana y su nuevo amor, Clara Chía Marti lo ponen contra la pared ahora, según el periodista Jordi Martin, su carrera viene a la baja.



Se advierte que no seguirá con el Barcelona. Que si bien había llegado a un acuerdo para bajarse el sueldo y seguir, ahora todo cambió.



"Sé de fuentes internas del club, que el defensor comunicó este fin de semana a la directiva su deseo de salir", aseguró Martin.

Se habla en España que esa ilusión de que Shakira se lleve a sus hijos para Estados Unidos no le suena mucho a Piqué, por lo que la opción de irse del Barcelona puede tener su verdad.



