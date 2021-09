Piqué, entre resignado y esperanzado con el Barcelona

"Es lo que hay, estoy convencido de que es un año complicado pero que acabaremos compitiendo", declaró el jugador del Barcelona Gerard Piqué, este martes tras debutar en la Champions en casa con una derrota 0-3 ante el Bayern Múnich.

"El resultado es abultado, es un mal resultado... En la primera parte hemos competido. Pero me quedo con que han entrado chavales de 18 años. Es lo que hay. Estoy convencido de que es un año complicado pero que acabaremos compitiendo", señaló el central.



En el complicado debut en Europa tras la salida de Lionel Messi, el técnico azulgrana Ronald Koeman dio entrada en la segunda parte a tres jugadores en edad de juveniles: el austriaco de 18 años Yusuf Demir, Gavi (17) y Alejandro Baldé (18).



A Piqué le preguntaron si el Barcelona está entre los candidatos a ganar la Champions: "A veces hemos sido favoritos y no lo hemos conseguido. El fútbol cambia rápido, son estados de ánimo. Ellos son sólidos, y nosotros somos lo que somos, es la realidad".



"No me quiero excusar, somos el Barça y seguiremos compitiendo", concluyó.



DEPORTES

Con Efe