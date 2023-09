Motivado por lo que ha pasado últimamente, Gerard Piqué se alista para un nuevo asalto con su ex, la colombiana, Shakira.

hace poco, Milan Piqué, el hijo mayor de la expareja, asistió al juego entre el Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, que terminó 1-1, pero ahí no para todo. (Papá de Piqué responde a Shakira: así reaccionó el exsuegro a 'El Jefe')(Shakira y Piqué, en la mala: la niñera y ahora una acusación de plagio en 'El jefe')

Lo nuevo

"El Jefe", una colaboración junto al grupo de música regional mexicana Fuerza Regida de letra explosiva y en la que dispara un dardo contra su exsuegro y padre del exfutbolista del FC Barcelona.



"Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura, pero ahí sigue mi ex suegro que no pisa sepultura", canta Shakira en un momento del tema publicado el miércoles y que en 16 horas ya acumula hoy casi 5,5 millones de visualizaciones en YouTube, con el consecuente efecto amplificador producido en las redes sociales.



Todo indica, tal y como se maneja en España que por fin Piqué hablará de todo lo que le ha pasado en su vida.



Y cuentan que la relación de él con Shakira será el tema candente y principal de una entrevista que dará en los próximos días.

Gerard Piqué no va a volver a tener un momento tranquilo en lo que le queda de vida pic.twitter.com/pWDDLpUg9L — Evan Wolf (@DarkCaravana) September 17, 2023



Piqué podría hablar de su relación con Clara Chía en un encuentro pactado con Joaquín: El novato, de Antena 3.



Lo que se sabe es que en ese programa, en el que se tocan temas especiales y muy controvertidos, Piqué dará su versión de los hechos.

