Gerard Piqué y Shakira, separados desde hace más de un año, siguen apareciendo 'juntos' en los titulares de la prensa de entretenimiento. El exjugador del Barcelona y la cantante barranquillera no dejan de verse involucrados en polémicas por cualquier detalle que se conozca sobre su relación pasada y su convivencia actual.

Este jueves, es tendencia en España la última entrevista que decidió dar Gerard Piqué. Y lo es porque, entre distintas revelaciones, el catalán dejó varias pullas que no dejan de ser relacionadas con Shakira.



Gerard Piqué y los pullazos a Shakira

Gerard Piqué y la colombiana Shakira. Foto: Capturas de pantalla YouTube

En charla con 'El Larguero', de la 'Cadena Ser', Gerard Piqué prácticamente se despachó sobre todos los temas que lo han llevado a ser noticia en el último tiempo.



El exdefensor de la Selección de España habló sobre su proyecto de la Kings League y anunció que se aumentará el sueldo a sus jugadores. Además, analizó el impacto de la idea teniendo en cuenta los gustos de sus hijos, Sasha y Milan.



"Lo que es evidente es que las nuevas generaciones quieren otras cosas. Yo lo veo en mis hijos. Ven el fútbol de otra manera y lo consumen de otra manera. A partir de ahí, se puede atacar de maneras distintas. Para nosotros es más sencillo, somos un producto nuevo. Pero para el fútbol, que es el deporte número uno, es más complicado. ¿Por qué? Porque hay que cambiar normas y esto es más complicado".



Más adelante, interrogado sobre su retiro del fútbol, que coincidió con el impacto de su separación de Shakira, Piqué se dejó llevar y manifestó que no le gusta 'anclarse en el pasado'.



"Cuando tomas la decisión de irte, la tomas. En esto soy muy frío. Mirar atrás te sirve para muy poco (...) Estoy muy orgulloso de lo vivido. Ni soñando me habría salido tan bien, pero quedarme en el pasado sería un error. El pasado ya no te da más", dijo.



"Obviamente la gente te conoce en la calle, pero esa etapa ya ha pasado. Cuando eso sucede, hay que seguir adelante", concluyó, en lo que ha sido visto como un pullazo a Shakira.

