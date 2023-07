Gerard Piqué y Shakira siguen siendo noticia. El exjugador del Barcelona, alejado ya de las canchas desde hace tiempo, aparece en la prensa rosa por cuenta de cada detalle que se conoce de su nueva relación con la joven catalana Clara Chía Martí. Shakira, por su parte, está en el centro de los rumores por su supuesta cercanía a Lewis Hamilton.



Piqué está ahora en boca de los usuarios de las redes sociales por cuenta de sus recientes declaraciones, en las que apunta a su pasado de una manera tan enérgica, que ha sido interpretado como si lanzara comentarios a Shakira.

Shakira y Gerard Piqué. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP / Instagram: @3gerardpique

En una reciente entrevista que Gerard Piqué dio al programa deportivo El Larguero, el ex defensa del Barcelona dejó en claro que está consciente de todo lo que tiene que agradecerle al fútbol, pero que en realidad no lo extraña para nada.



Pero más allá de hablar de lo deportivo, sus declaraciones tuvieron eco al ser interpretadas como dardos hacia Shakira, al hablar de “el pasado”.



¿Echas de menos el futbol?”, le preguntaron a Piqué. “Cero”, respondió. “Es bestia, pero sí. Es una etapa de mi vida que ha pasado. En su momento, cuando tomas la decisión de irte, la tomas, y yo en esto soy muy frío”.



Sus palabras fueron interpretadas como si se refiriera indirectamente a su pasado con la artista colombiana, sobre todo en su siguiente comentario.

"Mirar atrás sirve para bien poco", aseguró. Luego habló de su pasado. "Me fue increíblemente bien, mucho mejor de lo que yo había esperado. Me siento súper orgulloso de todo lo que he vivido. Ni soñándolo hubiera salido tan bien. El hecho de haber hecho toda mi carrera o casi toda mi carrera en el club de mi vida y ganar todo lo que llegué a ganar”.







