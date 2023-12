A Gerard Piqué le cierran la puerta en la cara, un revés difícil de superar

Mientras su ex, la colombiana Shakira, sigue de éxito en éxito y hasta estatua le hicieron en Barranquiila, Gerard Piqué no la pasa bien por estos días, los últimos del 2023.

Su gran caballito de batalla, la Kings League, se sigue abriendo camino, pero el que quiere el exdefensa del Barcelona le ha cerrado la puerta en la cara.

(Teófilo Gutiérrez se presentó en la Fiscalía en Ibagué por denuncia de acoso sexual)

(Este es el escalafón de los jugadores colombianos más costosos del 2023: ¿faltó alguno?)

No rotundo

Hace poco se volvió viral un enfrentamiento entre la Grama y la liga de Gerard Piqué.



"En el equipo de fútbol tradicional confiaron a comienzo de temporada en Pol Font como entrenador del juvenil A. Tras salir de Los Troncos volvió al fútbol 11, pero ahora parece que volverá a pisar el Cupra Arena. Con esta información, el club ha decidido dejar de contar con él, dejando un mensaje muy contundente en redes sociales", dice Marca de España.



Y agrega: "Es cierto que el Juvenil A de la F.E. Grama no está en la parte alta de la tabla en la Liga Nacional. Con 14 puntos se encuentran en undécima posición, a tan solo un punto del descenso que marca el Atlètic Segre. Sin embargo, hay que contar que en esta competición están grandes equipos como el FC Barcelona B o el RCD Espanyol B, por lo que la competitividad es feroz".

Gerard Pique falls off the stage 🤣🤣 pic.twitter.com/dl6iCkCfxP — Relaxing Days !! (@HungPham381) December 25, 2023

Marca advierte que "según se puede apreciar en el comunicado de la Grama en redes sociales, el motivo no es deportivo para dejar de contar con Font: "Pol Font no seguirá al frente del Juvenil A. Desde la Grama no aceptamos compartir absolutamente nada con la Kings League". dice el comunicado.

(Rigoberto Urán tiró la casa por la ventana: espectacular fiesta de fin de año)