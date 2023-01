Gerard Piqué no está solo. Un grupo de fanáticos ha decidido crear un contenido en el que parodian el exitoso último tema de la colombiana Shakira y Bizarrap, pero con una letra parodia en la que hacen un ataque hacia ella, y para eso se basan en asuntos polémicos como la situación de Shakira con la Hacienda española, o la comparación con Clara Chía, actual pareja del exjugador.

En las últimas semanas, Piqué no se contuvo ante los dardos que le lanzó su expareja en su último lanzamiento musical. Las apariciones con un Renault Twingo y un reloj Casio hablaron por sí solas.



Luego de que optara por publicar la primera foto con su nueva novia, la joven Clara Chía Martí, Piqué lanzó un fuerte mensaje al 'paparazzi' Jordi Martin, quien ha seguido permanentemente su separación de Shakira.



"Deja las drogas. La cocaina es muy jodida", le dijo al hombre que ha mostrado ser partidario de Shakira, en medio del escándalo amoroso.



En medio de esta reacción de Piqué para afrontar el impacto del tema musical de la colombiana, ahora aparece en redes un grupo de jóvenes que salieron en defensa del exfutbolista del Barcelona.

Una parodia a favor de Piqué

Estos jóvenes inventaron un tema que denominaron 'D-Clara', con frases como: "Si paga a Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara. Solamente tú, una gata más picada", tal como dice el coro del tema, mientras uno de los artistas luce una camiseta del Barcelona.



También hacen referencia a la comparación entre Shakira y Clara Chía. "Tengo diez Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía para tu desayuno"... "No es un remplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora. Se nota la envidia, te devora", corean en otra parte de la canción.



Y además hay otros versos como: "Clara-mente tu ya no vales nada. Una loba, en verdad, tiene manada". "Las mujeres facturan, pero tu no de-claras".



El tema, que se puede ver completo en la plataforma Youtube, cuenta con más de 200 mil reproducciones hasta el momento.

