Gerard Piqué sigue en boca de todos en las redes sociales por cuenta de la nueva canción de su expareja, la colombiana Shakira, junto al productor argentino Bizarrap, en la que lo deja muy mal parado por su infidelidad que generó una separación tras 12 años de relación.

La letra de la canción deja muy mal parado a Piqué y además, Shakira también lanza indirectas hacia la nueva pareja del exjugador español, Clara Chía Martí.



Por otra parte, Piqué recibió un segundo golpe en menos de 24 horas, cuando la ITF anunció que Kronos, la firma que maneja, ya no organizará la Copa Davis, al no llegar a un acuerdo económico. La de 2023 será la última edición que tendrán a cargo.

Gerard Piqué, metido de cabeza en la Kings League



Sin embargo, ninguna de las dos cosas parecen preocuparle a Piqué, que ahora parece meterse de cabeza en un nuevo proyecto, la Kings League, un curioso torneo de fútbol que organiza junto al influencer Ibaí Llanos.



El torneo, en el que tienen participación varios exjugadores, como el Kun Agüero e Iker Casillas, se juega con equipos de siete futbolistas, en canchas sintéticas cubiertas, pero con extrañas reglas y con tiempos de 20 minutos.



La Kings League se ha convertido en una fuerte competencia para la Liga española y no tardó en aparecer una reacción desde la cabeza de ese campeonato. El presidente de LaLiga, Javier Tebas, calificó la iniciativa como "un circo".



“Lo único que se parece la Kings League con el fútbol es que se juega con un balón y que hay que meter goles en unas porterías. No me imagino haciendo lo de ‘Enigma’ (un jugador enmascarado anónimo) en LaLiga. Yo creo que es un circo. No es tema de captar público joven o no. He leído que se compara y se equivocan", disparó Tebas.



La frase generó un primer trino de Piqué en el que no escribió una sola palabra, sino que puso, entre otras cosas, íconos de payasos y carpas de circos, algo que, equivocadamente, algunos atribuyeron a su divorcio de Shakira.

🎪🎠🤡🎡 — Gerard Piqué (@3gerardpique) January 10, 2023

Ahora, Piqué fue mucho más directo. Más temprano había anunciado un evento para las 9 de la noche del viernes, hora española, con todos los presidentes de los equipos de la Kings League, repitiendo los íconos del circo y el payaso.



El nuevo trino del exfutbolista, muy al estilo de Shakira, tiene una indirecta hacia el presidente de la Liga española: "TE VAS a enterar". Y aparece un video, presumiblemente de Piqué, en el que aparece vestido de payaso y luego empieza a quitarse la máscara. Cuando se va a revelar la identidad de personaje, se corta la imagen.

Ya los presidentes de los equipos de la Kings League han convencido a exjugadores como Joan Capdevilla o Javier Saviola para participar. ¿Cuál será la nueva sorpresa de Piqué?



DEPORTES