Tras meses de negociaciones sobre los términos de su divorcio del futbolista español Gerard Piqué, la cantante colombiana Shakira sacudió de nuevo el ambiente al romper su silencio sobre el tema, la semana pasada.

En una entrevista con la revista Elle, Shakira se refirió a lo que vive en este momento, tras el rompimiento de una relación de 12 años que comenzó durante el Mundial de Sudáfrica 2010, en el que ella interpretó la canción oficial y él se coronó campeón del mundo con España.



“Es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por eso, y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación no es como una separación regular. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos. Increíblemente difícil. Tengo 'paparazis' acampando afuera, frente a mi casa, 24/7", declaró Shakira.

"La decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado algo tan sagrado y especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos" 💔 - Shakira para Elle.



Piqué, disgustado por las declaraciones de Shakira



La publicación de la entrevista no cayó bien en el entorno de Piqué. Hay un punto, especialmente, que parece haber molestado al jugador, y es la declaración de Shakira en la que asegura que decidió vivir en Barcelona para apoyar la carrera deportiva de su esposo y que con eso sacrificó la suya en la música.



Según el diario español ABC, esa declaración no deja bien parado a Piqué y eso le generó molestia, pues esa decisión fue de mutuo acuerdo y él considera que no afectó la carrera de la colombiana.



“Durante su relación, no sólo llevó a cabo giras internacionales, sino que también participó en programas de televisión grabados y emitidos en otras latitudes. No hubiese ocurrido lo mismo si Gerard hubiera tenido que establecerse en Estados Unidos con su carrera como futbolista en plena efervescencia y con un compromiso adquirido con su equipo”, asegura ABC.



Incluso, en este proceso de separación, uno de los temas que está por decidirse es dónde y con quién van a vivir los hijos de la pareja, y que incluso, si Shakira se llega a radicar en Miami, Piqué buscaría un equipo en Estados Unidos.



El tema del cansancio por el asedio de los reporteros también fue punto de discusión para Piqué y su entorno.

Shakira, Milán y Sasha visitando el estadio de Los Ángeles Dodgers hace unos días. Foto: Instagram: @shakira



“Shakira, siempre reservada con sus asuntos más íntimos, confiesa cierto hartazgo con la prensa, extremo en el que también coincide Piqué. Ambos están de acuerdo en que la intensa presencia de los fotógrafos y reporteros incomoda y altera la cotidianeidad de sus hijos pero solo él hizo público que interpondría acciones legales tras la cascada de informaciones falsas y acusaciones veladas”, publicó ABC.



A Piqué, según el diario español, tampoco le cayó bien que Shakira no se haya referido a los insultos y amenazas hacia él, ni que hubiera hecho algún pedido de tregua o respeto en ese sentido.



“Nadie entiende que, en plena negociación, Shak haya detonado una bomba de similares características. Denunciar hastío pero agitar el ambiente con declaraciones como estas parece contradictorio y mucho más cuando ambos quieren -y seguro logran- un pacto de no agresión que garantice el bienestar de los menores”, concluye ABC.



