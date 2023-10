¿Gerard Piqué dará su versión completa sobre lo que pasó con Shakira? Esto dijo

El exfutbolista Gerard Piqué eligió al mundialista mexicano Miguel Layún como el presidente de la Kings League Américas, un campeonato de fútbol 7 que se jugará a partir de enero de 2024 en Ciudad de México

El papel de Layún será liderar el proyecto que en España encabeza Piqué. Miguel asumirá el reto después de su retirada, que ocurrirá al final de 2023 cuando termine su participación en el torneo Apertura 2023 del fútbol mexicano con las Águilas del América.

“Este proyecto era lo que los aficionados estaban esperando con muchísimo entusiasmo: un fútbol innovador, lleno de emoción y sorpresas con las reglas que hacen más dinámico a cada encuentro”, explicó Layún en la presentación de la competición, que pretende emular el éxito de la edición española.



Piqué, uno de los dueños de la Kings League, visitó Ciudad de México para revelar los detalles del certamen que es una sensación en el mundo digital; tan sólo en la última final acumularon 1,4 millones de espectadores en la plataforma Twitch.

Tema Shakira

Piqué poco ha hablado de lo que pasó con su ex, la colombiana, Shakira, casi siempre se ha mantenido al margen de lo que pasó y cómo terminó su relación.



Hace poco, en el programa 'Joaquín el novato', conducido por la leyenda del equipo sevillano de fútbol ‘Real Betis’, Joaquín Sánchez, Piqué se refirió a Shakira.



El Universal de México reprodujo la conversación de Joaquín y Piqué de esta forma.



“Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?”, preguntó Joaquín al exfutbolista.



"Piqué no lo pensó ni un segundo y aseguró que “no creo que sea necesaria”. La respuesta dejó a más de uno inquieto por querer conocer que tiene que decir el español sobre la separación, así que la hija mayor le pregunta a Joaquín si algún día Gerard contará su historia".



“Yo creo que ahora está tan feliz que no quiere entrar en polémica. Pero igual el día de mañana puede ser que sí. Es su vida al final”, respondió Joaquín.



“Igual algún día...”, dice el presentador a Piqué, quien responde: “No creo, no vale la pena”.

