Gerard Piqué parece desahogado luego de su aparente temporada de paz con Shakira. El exjugador se muestra mucho más liberado en sus participaciones públicas, como lo son sus habituales comentarios en las sesiones de la Kings League.



Ahora que el jugador vive su idilio con su novia clara Chía Martí, aprovechó para asumir su rol de experto en temas sexuales.

Piqué sobre el sexo

Clara, Piqué y Shakira. Foto: Archivo particular

En una charla con su amigo Ibai Llanos, Piqué fue de frente con el tema, al que considera todavía un tabú, y aseguró que se debería hablar con más libertad.



"El tema sexual es tabú, pero ¿por qué no podemos inculcar en la gente de cierta edad...? Tienes un elemento aquí que lo introduces en la vagina y sale un hijo, ¿por qué no explicarlo de forma natural?", comenzó Piqué.



Luego fue más allá y pidió que el tema se trata de manera más certera en los colegios. Además, se mostró satisfecho con sus habituales conversaciones sobre temas de pareja.



"Por qué no hablarlo en las escuelas... Una cosa es hablar de las primeras citas, que es de relación social, hay gente que le cuesta, se le complica, ¿por qué no ayudar? Hablo de consejos muy básicos para que la gente tenga.. hay gente que tiene angustia y la pasan mal...", dijo.



Finalmente, comentó: "Hay gente que no sabe cómo afrontar las relaciones sexuales, ¿qué hago la primera noche, cómo lo hago?... ¿por qué la gente tiene tanto miedo? Yo daría clases a niños, a mí nunca me lo explicaron en el colegio".

Me encanta cuando Gerard se pone en modo profesor de la ESI (Educación Sexual integral). Lo celebro 👏🏻👏🏻👏🏻 pic.twitter.com/B2xs0FlUZv — ♥ CUENTA FAN ♥ Clara Chia y Gerard Piqué ♥ (@ClaGerFans) August 10, 2023





