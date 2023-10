Gerard Piqué confiesa por qué guarda silencio sobre Shakira

La separación de Gerard Piqué de la colombiana Shakira ha dado para todo tipo de publicaciones, comentarios y rumores, y a diario surgen nuevos temas en torno a la famosa expareja.



Mientras Piqué disfruta de su relación con su novia Clara Chía Marti, la colombiana logra éxito tras éxito con sus temas que lanzan dardos envenenados a su expareja.

Clara Chia, Gerard Piqué y Shakira Foto: Instagram

Shakira ha dado varias entrevistas en las que ha abierto su corazón, hablando de lo que significó esa situación para su vida y para sus hijos. Pero Piqué suele guardar silencio en torno a ese tema y evita las preguntas sobre su vida privada.

Piqué responde

Pues ahora Gerard Piqué y su amigo Ibai Llanos estuvieron en el programa 'Joaquín, el novato', de Antena 3, donde el presentador, el exfutbolista del Betis, le preguntó directamente por la colombiana, tal como cuenta el medio español Mundo Deportivo.



"Antes de terminar sí que te quiero hacer una pregunta en confianza. Todas las historias tienen dos versiones, ¿por qué no conocemos la tuya todavía?", le preguntó Joaquín al exfutbolista.



Piqué, sin tomarse tiempo para pensarlo, respondió directamente con un frío:

Incluso, la hija mayor de Joaquín le preguntó al presentador si algún día Piqué contará su versión. "Yo creo que ahora está tan feliz que no quiere entrar en polémica. Pero igual el día de mañana puede ser que sí. Es su vida al final", respondía el propio Joaquín.



"No creo, no vale la pena", respondió Gerard ante la insistencia de Joaquín, quien no dudo en afirmar: "Pues si algún día te lo piensas, me llamas".



