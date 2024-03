Gerard Piqué dijo que no ve juegos de 90 minutos: 'El fútbol le tiene miedo al cambio'

Más allá de sus polémicas y de su ruidosa separación de la cantante colombiana Shakira, Gerard Piqué ha demostrado una capacidad enorme para los negocios y para encontrar alternativas que permitan modernizar el fútbol.

Junto al influencer español Ibaí Llanos, Piqué creó la Kings League, un torneo de fútbol con curiosas reglas que, incluso, van cambiando sobre la marcha a medida que avanzan los partidos.

El torneo, que comenzó jugándose solamente en Europa, ya tiene una versión en América y ahora prepara una copa mundial en la que estará involucrado como director el sueco Zlatan Ibrahimovic.

En una entrevista con el diario británico The Times, Piqué aseguró que el fútbol, tal y como se conoce hasta ahora, ha perdido atractivo, y confesó que no ve partidos de 90 minutos.

“Vi el Barça-Napoli, por ejemplo, un partido importante de la Liga de Campeones, pero ¿el partido número 25 de la liga? No los miro. Algo del Barça, cuando puedo, pero no 90 minutos. Quizás 30 o 40 minutos. Es una tendencia, está sucediendo. Es imparable y hay que adaptarse”, declaró el catalán.

De hecho, esa fue una de las motivaciones que lo llevó a crear la Kings League. “Vi a mis hijos viendo un partido de fútbol y después de diez minutos estaban en sus teléfonos y tabletas y viendo otras cosas al mismo tiempo. El fútbol es entretenimiento, por lo que no se trata sólo de competir con otros deportes. Compite con Netflix, Amazon, YouTube, TikTok. Todo el mundo tiene un tiempo limitado. El fútbol durante 90 minutos no es tan emocionante”, recalcó.

Piqué cree que el fútbol debe adaptarse para competir con las plataformas y con todos los avances tecnológicos. “La gente elige lo que quiere ver y son los partidos importantes; no se puede detener la tecnología”, dijo.

“El otro día me puse estas gafas de realidad virtual. Me los puse y estaba en pijama en casa, a punto de acostarme, y vi un partido completo de la NBA, desde dentro de la cancha. Estoy ahí. Cada año estos productos mejoran”, agregó.

“Llegará un momento en el que te pongas estas gafas y será lo mismo que estar en el estadio, excepto que podrás decir: 'Ahora quiero sentarme al lado de Xavi, ahora quiero verlo desde detrás'. Llegará un momento en el que los clubes pagarán a los aficionados para que vayan al estadio porque la experiencia en casa en pijama, con las galletas en el sofá, es incluso mejor que ir al estadio. No estamos tan lejos de ello”, insistió.

Para Piqué, el fútbol le tiene miedo al cambio. “Tiene una enorme historia, es muy tradicional, pero el cambio sucederá, tiene que suceder. Un partido de 90 minutos que puede terminar 0-0 es difícil de entender para la nueva generación”, aseguró.

El exjugador del Barça habló de cambiar algunas reglas. “Hay que encontrar formas de marcar más goles o de que no se pueda terminar un partido en empate. Quizás no haya empates, ¿por qué no? En béisbol y baloncesto no hay empates. Vas a un partido y termina en empate y la sensación es: "¿Quién ganó?", explicó.

Sin ermbargo, Piqué no ve posibilidades de llegar a la Fifa o a la Uefa para promover estos cambios. “No se puede cambiar mucho. Con los procesos, los comités, es una pesadilla”, señaló.

