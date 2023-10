Clara Chía se distancia de sus padres por culpa de su relación con Piqué: la razón

Gerard Piqué volvió a ser noticia esta semana por el lanzamiento de la Americas Kings League, la extensión en este lado del mundo del torneo de fútbol 7 que dirige junto al influencer Ibaí Llanos. Y también, por la fuerte caída que sufrió en la presentación, cuando se distrajo por mirar su celular cuando iba a firmarle un autógrafo a un niño.

Pero Piqué también ocupó nuevamente mucho espacio en las redes sociales y en las páginas del corazón cuando el paparazzi Jordi Martín reveló que los padres de su nueva pareja, Clara Chía, no tienen una buena relación con él.

Cabe recordar que Piqué hizo “oficial” su relación con Clara Chia a comienzos de este año, con una fotografía juntos publicada en su cuenta de Instagram, seis meses después de anunciar su rompimiento con la cantante colombiana Shakira.

Sin embargo, Piqué y Clara Chía estarían juntos desde mucho antes y esa, en realidad, habría sido la causa de su separación de la barranquillera.



“La familia de Clara Chía no quiere a Piqué, los papás no lo quieren, Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía”, reveló Martín en una entrevista por TV Notas.

¿Por qué Clara Chía estaría distanciada de sus padres?

El propio Martín reveló además que esta radical posición ha hecho que Clara Chía esté distanciada de sus padres. “Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja”, agregó.



Según el paparazzi, Lluis Chía y Marga Martí, los padres de Clara, nunca aceptaron la relación y el problema se ahondó con la exposición pública que ha tenido su hija desde que está con Piqué.

🛑🔉 Jordi Martín: "Clara Chía rompió relación con sus padres por #Piqué. Cuando Piqué viaja, ella se queda en casa de la secretaria, quedando en evidencia que no tiene relación con los hijos de #Shakira" . 💥 pic.twitter.com/fMxf8J0r4T — Carito (@770carito) October 26, 2023

Ya hace algunos días se reveló en Telecinco que una de las causas por las cuales los padres de Clara Chía no quieren a Piqué es porque estaban al tanto de la agitada vida nocturna que tiene el exfutbolista, incluso desde que la joven era menor de edad.



El entorno de Piqué no ha desmentido los supuestos problemas que tendría Clara Chía con sus padres.



