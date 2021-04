Piqué fijó su posición sobre la Superliga y Koeman lo respaldó

Gerard Piqué, capitán del Barcelona, se posicionó en contra de la Superliga que integra su club y tras el anuncio de abandono del proyecto de los equipos ingleses, aseguró que "el fútbol pertenece a la afición".

Piqué se sumo a las numerosas voces que se han posicionado en contra de la Superliga desde el anuncio de su creación en la noche del lunes.



"El fútbol pertenece a la afición. Hoy más que nunca", escribió en su cuenta oficial en Twitter.



Por su parte, el entrenador del Barcelona Ronald Koeman dijo: "Estoy de acuerdo con el tuit de Piqué".



"Yo no soy el portavoz del club, el portavoz siempre es el presidente y es él quien tiene que hablar sobre este tema", comentó en un primer momento el técnico holandés, pero después explicó que, aunque "es normal que los presidentes piensen en mejorar el mundo del fútbol, hay muchas cosas que no tienen que cambiar".



Además, admitió que está "de acuerdo con Pep Guardiola" respecto a que "no es normal el número de partidos" que juegan "y los horarios" en los que lo hacen.



"Solo piensan en el dinero (los dirigentes de los organismos del fútbol) y no en los equipos y los jugadores", sentenció Koeman.



