Gerard Piqué sufrió impresionante caída en la presentación de la Kings League Américas

Hace unas semanas Gerard Piqué estuvo en territorio mexicano por negocios. Se dejó ver durante dos días y luego pasó a Miami, Estados Unidos, para estar un poco con sus hijos Sasha y Milan.

Fue al lanzamiento de la Kings League América, pero lo cierto es que estuvo muy ocupado. Se supo que viajó con Clara Chía Marti, su novia, pero no más.

Fuerte totazo

Mientras tanto, Shakira sigue en su trabajo, haciendo lo que le gusta y lanzándole dardos a su ex, que los esquiva siempre y elude comentarios.



La cantante colombiana todavía habla de sus éxitos, pero el último, ‘El Jefe’, ha dado mucho de qué hablar en el mundo de la música.



Ha recibido innumerables premios por su música a través de los años, pero desde que se dio a conocer la separación con el exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, los medios del planeta la ‘tienen en la mira’.

¡La pollera colorá! 🎶🤠 Sasha Piqué, el hijo menor de la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué, ha dejado a los internautas asombrados con su reciente presentación de cumbia en la Miami Country Day School. pic.twitter.com/cu0FEc8cJT — CTV Barranquilla (@ctvbarranquilla) October 24, 2023

En su paso por México, se conoció un video en el que exjugador de la selección de España camina en un escenario púbico, en el que era aclamado.



En la tribuna se ve que hay una camiseta con el número 3 que lucía y comenzó a acercarse al aficionado para firmarle la prenda.



Hablaba por su teléfono celular y no se percató que el camino se terminaba y justo cuando estaba al frente de la camiseta se cayó, se fue al hueco, tal y como lo muestra el video.



Luego, en otro video, indica que era parte del show y que había caído de pie. Lo mejor, no le pasó nada, pero el susto fue tremendo.

Menudo golpe se llevó #Piqué , por ir distraído con el celular, al intentar firmar la camiseta de un niño. @3gerardpique pic.twitter.com/vlE9U9zCwE — José Ramón Fernández (@joserra_espn) October 25, 2023

Más problemas

La tiktoker española Nuria Marín, entrevistó a su colega ‘salseo’ Laura Roigé, quien dio detalles inéditos del inicio de la relación entre Piqué y Clara Chía.

Gerard Piqué y su novia Clara Chía. Foto: FOTO: EFE

La periodista dijo en una reseña de ¿por qué los futbolistas son infieles?, y asegura que se debe a la exigencia que se tiene cuando ellos están en su adolescencia, que tienen que exigirse para lograr el éxito y es cuándo están en la cima de su carrera, encuentran la solidez económica y el tiempo, por lo que deciden disfrutar, dejando a un lado la familia.



Laura Roigé aseguró que muchas de las relaciones de los futbolistas son abiertas. Aseguró que uno de los deportistas que más llamó la atención en Barcelona fue Gerard Piqué, pues la mujer asegura que siempre fue muy inquieto y estuvo “pique, aquí y allí, y la mismísima Shakira sabía todo”.



“Sin embargo, cuando llegó Clara Chía, ella no fue una más, el futbolista inició una relación paralela con Clara Chía, pero ella no era una más, ahí había amor, a mí me contó alguien que frecuenta ‘La Traviesa’ y que Piqué le decía a Clara Chía mientras estaba con Shakira ‘tú eres mi primera dama’, eso era otra relación paralela”, dijo.



Así mismo, se ha mencionado en diversos medios internacionales que Piqué llevaba a Clara Chía a su casa mientras Shakira estaba de viaje, organizando temas relacionados con su carrera musical.

