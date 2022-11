Tras disputar su último partido en el Spotify Camp Nou, el sábado, y dar una vuelta de honor, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué prepara lo que será su futuro, aunque todavía le quedaría un partido más para su retiro definitivo.

Piqué ha entrado en la lista para jugar contra el Osasuna, la última convocatoria que el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, ha dado antes del parón por el Mundial de Qatar y la última de la que formará parte el central con la camiseta azulgrana.

¿Y su futuro?

Fue su abuelo el que se decidió a contar cuáles son los planes para el futuro inmediato de su nieto.



Amador Berabéu manifestó sobre la decisión: “Debido a su personalidad y forma de ser, no es hombre de banquillo y, después de tantos años, no está acostumbrado a estar allí y en condiciones de jugar porque, se diga lo que se diga, ha demostrado hasta el último minuto que puede jugar. Es un tema deportivo y hay que aceptarlo, me parece muy bien y correcto, pero hasta aquí”, dijo en Cadena Ser



"Gerard Piqué no se iría nunca dolido del FC Barcelona. Él es del Barça como somos toda la familia, somos culés de toda la vida, el Barça es nuestra vida y nuestra historia. Él nunca se irá del Barcelona, una cosa son las personas y otra el club. Se va como un señor, como lo que realmente es. El que no lo conoce a fondo no tiene derecho a criticarlo”, agregó.

Y dio detalles del proyecto entre manos del defensor con el club Andorra, del cual es máximo accionista. “Su visión es y será el Andorra porque le hace mucha ilusión. Su máxima ilusión es meter al Andorra en primera”, afirmó Amador.

Gerard Piqué, en su último partido con el Barcelona. Foto: Toni Albir. Efe

El central catalán tomó las riendas del Andorra en el 2018, cuando el equipo estaba en la Primera Catalana (Liga regional).



En 2019, ascendió a Tercera División, y en 2020 llegó a segunda División B tras comprar la plaza libre del Reus.



Este 2022 llegaron por primera vez en su historia en la Segunda División. Así que Piqué esta motivado con este proyecto.



Incluso, ya se especula que Piqué se trasladaría a Andorra junto a su nueva pareja Clara Chía Marti, para estar más cerca al proyecto deportivo.



Allí, Piqué tiene una casa y ya ha ido perfilándola como su nuevo hogar donde, pues se dice que allí se siente más a gusto y alejado de la presión mediática



“Sabía que, un día u otro, iba terminar así. Es un tema de personalidad de cada uno. Ha renunciado todo por su felicidad y me parece muy bien”, agregó su abuelo.



