Georgia, Ucrania, Gales, Grecia, Islandia y Polonia a un paso de la Eurocopa

Warsaw (Poland), 21/03/2024.- Przemyslaw Frankowski (L) of Poland and Alex Matthias Tamm (R) of Estonia in action during the UEFA EURO 2024 play-offs semi-finals match between Poland and Estonia in Warsaw, Poland, 21 March 2024. (Polonia, Varsovia) EFE/EPA/Leszek Szymanski POLAND OUT

Foto:EFE