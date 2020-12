Conmovedor y electrizante mensaje de Gattuso sobre su enfermedad

En su época de jugador fue un futbolista duro, áspero, impasable. Era de esos volantes de marca fríos, que iban con toda su fuerza a la disputa del balón, sin medir su rudeza. Era un destructor de juego. Ahora, en su papel como técnico del Nápoles, el italiano Gennaro Gattuso también es serio, directo, pero más reflexivo.



En medio de esa persona reflexiva y con 10 mil batallas en sus hombros, el entrenador aprovechó, después del partido entre Nápoles y Torino, para enviarles un mensaje de ánimo a todos esos niños y jóvenes que no se sienten bien con su apariencia física, y puso de ejemplo su problema en el ojo, causado cuando era futbolista.



"Quiero decirle algo a los niños que no se ven guapos en el espejo. La vida es bella y hay que enfrentarla sin esconderse. No se preocupen, miren hacia adelante porque la vida es muy bonita y merece ser vivida. Mi problema en el ojo pasará y volveré más guapo que antes", aseguró.



Esta enfermedad, con la que ha convivido durante 10 años Gatusso, es la tercera vez que lo golpea tan fuerte, pero como en su época de jugador, él se mantiene fuerte, rocoso y con la idea de salir adelante.



"Tengo miastenia, hace diez años que sufro por ella, es la tercera vez que me golpea. Esta vez fue fuerte, pero todo pasará, el ojo se arreglará. Veo doble, es difícil estar de pie, solo un loco como yo puede conseguirlo", dijo.



Sin embargo, el entrenador del Nápoles afirmó que, pese a las adversidades, siempre hay que dar su mejor cara y salir a hacerle frente a los problemas con la mejor actitud posible.



"No me gusta vivir momentos así, pero lo acepto porque en la vida hay cosas peores. Hago lo que me gusta, esta es mi vida y si debo decidir como irme, quiero que sea donde pasé toda mi existencia: en el campo", concluyó.



