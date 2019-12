Ospina tiene nuevo entrenador en el Nápoles 

Gennaro Gattuso se convirtió este miércoles en el nuevo técnico del Nápoles, después de que el club sureño destituyera a Carlo Ancelotti en la noche del martes pese al triunfo por 4-0 contra el Genk que valió el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones.

Ancelotti pagó la anterior racha negativa de resultados, pues su equipo encadenó nueve partidos consecutivos sin conocer la victoria, entre todas las competiciones, y será sustituido por un Gattuso que fue presentado oficialmente este miércoles en el centro deportivo del Nápoles en Castel Volturno.



Gattuso, de 41 años, llega al Nápoles tras una experiencia de un año y medio en el Milan, con el que acabó quinto en la última temporada tras rozar la clasificación a la Liga de Campeones hasta la última jornada de la Serie A. Ahora, dirigirá al colombiano David Ospina.



En su presentación, Gattuso explicó que aceptar la propuesta del Nápoles "fue fácil" y que nunca hubo "ningún tipo de problema de tipo económico", además de expresar su agradecimiento a Ancelotti, un técnico que él tuvo en su carrera en el Milan y con el que conquistó dos Copas de Europa.



"Carlo (Ancelotti) ha sido como un padre para mí, jugué cientos de partidos y gané con él. Hoy hemos hablado. Llevo seis años haciendo este trabajo, pero en los momentos de dificultad siempre le he llamado", reconoció Gattuso, que en su carrera entrenó al Palermo, al Pisa o al Milan.



Pidió que la prensa no le compare con Ancelotti, pues destacó que el extécnico del

Nápoles lo ha ganado todo, mientras que él todavía debe demostrar su valor. A nivel táctico, Gattuso excluyó que vaya a competir con un 4-4-2, pues no le gusta "alinear a dos líneas de cuatro", y que apostará por un tridente ofensivo. Su debut será este sábado contra el Parma en el estadio San Paolo , en el que buscará devolver un triunfo liguero al Nápoles que falta desde el 19 de octubre.



El Nápoles es actualmente séptimo en la tabla, fuera de los puestos europeos y a 17 puntos de distancia del líder Inter de Milán.



EFE