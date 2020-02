¿Quién es más 'salado' entre James y Bale?: la más reciente novedad

La temporada del galés Gareth Bale y del colombiano James Rodríguez han sido un suplicio. Ambos han sufrido diferentes lesiones en todo el cuerpo, que los ha tenido alejados por mucho tiempo en lo que va de sus campañas.

En el caso de James, ha sufrido cuatro lesiones esta temporada, una de ellas desconocida. Tuvo problemas en la pantorrilla, ligamentos de la rodilla y recientemente en la cadera derecha. En total ha estado 72 días en el departamento médico del Real Madrid y se ha perdido 15 encuentros.



Por su parte, Gareth Bale es aún más particular. Se ha lesionado las pantorrillas, los muslos, ha tenido infecciones y esguince de tobillo. Se ha perdido 13 encuentros y ha estado inactivo 56 días.



Pero el caso más particular de Bale y por eso la pregunta de quién es más ‘salado’, si el galés o el colombiano es porque ahora Bale sufrió un esguince en el dedo meñique de la mano derecha, que lo tiene entrenándose con una protección en la mano.



Sin embargo, esta lesión no le impide entrenarse con normalidad y estará en los planes del técnico Zinedine Zidane para el próximo encuentro del Real Madrid.



