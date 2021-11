El divorcio entre Gareth Bale y el Real Madrid

La situación de Gareth Bale en el Real Madrid parece cada vez más insostenible. Las constantes lesiones tras su regreso al club, tras haber estado una temporada a préstamo en el Tottenham, han hecho que su relación con el equipo y su afición sea cada vez más distante.

Contratado en 2013 por una cifra récord para la época, 101 millones de euros, Bale tuvo una participación importante en sus primeros años en el club, con cuatro Champions, cuatro Mundiales de clubes y una Liga, entre otros logros. Pero luego se fue diluyendo, con cada vez menos minutos, a tal punto de que terminó cedido a Inglaterra.



El duro regreso de Bale al Real Madrid

Este año volvió al club y comenzó como titular, pero luego vino una lesión de rodilla que lo sacó de competencia, justo después de llegar de jugar las eliminatorias al Mundial con su selección, la de País de Gales.



Bale reapareció con Gales el pasado 13 de noviembre, en la goleada 5-1 a Bielorrusia, pero en ese partido volvió a lesionarse, esta vez, con un problema en la pantorrilla, lo que enojó mucho a los hinchas del Real Madrid, que no lo ven en la cancha con la camiseta de su club desde el 28 de agosto, contra el Betis.



Las fuertes declaraciones del agente de Bale

Para acabar de complicar las cosas, el agente del jugador, Jonathan Barnett, se encargo de enrarecer aún más el ambiente alrededor de Bale, con términos muy fuertes hacia la aficiona blanca.



"No me importa lo que piensen. No me importa lo que piensen los aficionados del Real Madrid. ¿Por qué debería preocuparme? Creo que han sido repugnantes con Gareth Bale. Se han comportado mal", dijo Barnett, citado por el portal 20minutos.es.



La declaración de Barnett se dio en un encuentro de empresarios que se realizó en la Ciudad del Fútbol de las Rozas.



Se estima que Bale esté disponible para jugar nuevamente en la segunda semana de diciembre, y habrá que ver si aún tiene lugar en el primer equipo del Real Madrid, teniendo en cuenta que le quedarían apenas seis meses de contrato y aún no se habla de la posibilidad de renovación. A los 32 años, la historia en el club blanco parece estar cerca del final.



