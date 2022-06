Ángel Torres, presidente del Getafe, declaró que le han ofrecido la incorporación del galés Gareth Bale, quien tras terminar contrato con el Real Madrid no seguirá en el club blanco, y aseguró que no sabe si llegará a su equipo porque tiene que consultarlo con la dirección deportiva y el entrenador, mientras el jugador está en otro cuento.

Alguien se lo puede tomar a broma pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador", dijo Ángel Torres, presidente del Getafe, tras presentar las camisetas de la próxima temporada.



"No sé si va a venir. Todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado, y a partir de ahí consultaré con la dirección deportiva y el entrenador. Cualquier cosa es posible", confesó.

Millonaria cifra



Bale está con su selección en la Euefa Nations League, y por ahora piensa en eso, en el Mundial, luego de conseguir el cupo.



Se advierte que la meta de la Copa del Mundo lo ha hecho pensar en grande. Según informa el Daily Mail, la Federación de Gales tiene un dineral para repartir entre los jugadores que lograron la casilla a Catar 2022.



Dicen que la suma asciende a 10 millones de libras, sin duda, una buena cantidad de dinero.



