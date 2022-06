Gareth Bale anunció este sábado su fichaje por el Los Angeles Football Club del mexicano Carlos Vela, que había sido adelantado horas antes por el periodista Tom Bogert de la web oficial de la MLS.



"Nos vemos pronto, Los Ángeles", publicó el internacional galés en sus redes sociales con un vídeo en el que se le ve con una camiseta y una gorra del conjunto angelino.

Bogert sostuvo que Bale llegará como agente libre y por un año una vez que termine a finales de este mes su vinculación con Real Madrid.



Fabrizio Romano, periodista experto en fichajes de fútbol, señaló que el contrato de Bale con el LAFC tendrá una opción de extensión para un segundo año.

Cinco veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, Bale, de 32 años, guió este junio a Gales al segundo Mundial de su historia al derrotar a Ucrania en la repesca para Catar 2022.



Con la ratificación de su fichaje por LAFC, Bale se unirá a un equipo que ahora mismo es el mejor de la MLS y que lidera la Conferencia Oeste con 30 puntos.



Esta no es el único movimiento reciente del LAFC, ya que el equipo que entrena Steve Cherundolo anunció este mes la incorporación de Giorgio Chiellini, gran referente defensivo del Juventus y la selección italiana.



No obstante, el conjunto angelino tiene deberes antes de que termine junio ya que el contrato de Vela expira el 30 de este mes y todavía no se ha anunciado de forma oficial su renovación.



"Si está en mi mano, por supuesto seguiré en el LAFC. Ayudaré al equipo a ganar un trofeo", sostuvo a mediados de mayo el mexicano.



