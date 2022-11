Tras un gol agónico de Gareth Bale en el tiempo extra, Los Angeles FC derrotó el sábado 3-0 en la tanda de penales (3-3 en el tiempo reglamentario) al Philadelphia Union en una taquicárdica final de la MLS y conquistó el primer título de su historia.

El delantero mexicano Carlos Vela, líder del Los Angeles FC (LAFC) desde su entrada en la liga norteamericana en 2018, alzó frente a sus aficionados del estadio Banc of California el deseado primer título de clubes de su carrera, que celebran también tres colombianos: Eddie Segura, Cristian Arango y Jesús David Murillo. Los dos últimos fueron titulares.



El LAFC, que hospedaba la final por ser el mejor equipo de la fase regular, se adelantó dos veces en el marcador por mediación del estadounidense Kellyn Acosta y el colombiano Murillo en los minutos 28 y 83. El Union igualó por mediación del húngaro Dániel Gazdag y el inglés Jack Elliott en el 59 y 85.



En un caótico final de la prórroga, el LAFC sufrió la expulsión del arquero Maxime Crépeau por derribar fuera del área a Cory Burke tras una mala cesión desde la defensa. El portero, internacional con Canadá, tuvo que ser retirado del césped por una lesión aparentemente de gravedad que podría apartarle del Mundial de Catar.



Sin tiempo para que el suplente John McCarthy calentara, el LAFC vio cómo Elliott anotaba el 2-3 en el minuto 120+4 desatando el pánico en las gradas angelinas. Pero solo cuatro minutos después Bale, que llevaba un mes inactivo y saltó al campo en el tiempo extra, apareció para rematar de cabeza un centro de Diego Palacios y enviar la final a los penales.

El LAFC comenzó la tanda fallando un penalti, obra del español Cristian Tello, pero el arquero McCarthy se convirtió en el héroe local atajando dos lanzamientos del venezolano José Martínez y al alemán Kai Wagner. El español Ilie Sánchez convirtió el penal decisivo para el LAFC que desató el júbilo entre sus más de 22.000 espectadores.

El final del partido "fue como una película de Halloween pero acabó como una de Hollywood", resumió Vela. "Fue algo soñado que no imaginabas que podía pasar y pasó". El punta mexicano, de 33 años, se cobró la apuesta que hizo cinco años atrás cuando abandonó la Real Sociedad y el fútbol europeo para unirse a una franquicia estadounidense que acababa de nacer.



"Llegué al equipo sin saber qué podía pasar. Hoy siento que el ciclo está terminado", afirmó. "Obviamente quiero más. Quiero seguir disfrutando de Los Ángeles, de poder ganar más títulos pero ya con la conciencia más tranquila y el cuerpo en paz porque ya les di el primero".

El histórico papel de Bale en la definición del título

Bale no llegó a participar en la tanda de penales pero, como en su etapa en el Real Madrid, fue de nuevo providencial en una final y recibió una inyección de confianza a menos de tres semanas de que lidere a Gales en su histórico regreso a una Copa del Mundo.



"Siempre es bonito marcar en las finales y parece que tengo el don de hacerlo", se felicitó Bale. "Es importante para el club, es importante para los aficionados". "Hay que darle crédito a todo el equipo, que siguió empujando y luchando. ¿En qué posición está (en mis goles más importantes)? No estoy muy seguro... pero es una gran sensación", reconoció.



"Es Gareth siendo Gareth", dijo su técnico, Steve Cherundolo. "Es un gran jugador con grandes cualidades y un tipo que hace grandes jugadas".



El LAFC, apoyado desde el palco por célebres accionistas del equipo como Magic Johnson o Will Ferrell, salió así definitivamente de la sombra del vecino Galaxy, el equipo más laureado de la MLS. Tras quedar fuera de playoffs en 2021, el equipo ha resurgido de la mano del técnico debutante Steve Cherundolo y las aportaciones clave de Vela, recuperado de dos años de problemas físicos, y el colombiano Cristian Arango, máximo goleador del equipo.



Cherundolo ni siquiera necesitó en la fase decisiva de la temporada de Bale ni tampoco del italiano Giorgio Chiellini, el otro fichaje estrella del año, que no saltó al césped en la final.



Tras celebrar una dulce eliminación del Galaxy en playoffs, al LAFC solo le separaba del trofeo el rocoso Philadelphia Union, el mejor equipo de la Conferencia Este y también debutante en una final.

"No sé si volveré a ver este partido", dijo el técnico del Union, Jim Curtin. "Siento que me envejeció cinco o seis años". "No suelo decir que estoy orgulloso de los jugadores después de una derrota, pero hoy estoy increíblemente orgulloso del equipo", afirmó Curtin, el mejor técnico del año en la MLS.



