Bale hace la misma denuncia de James: le 'bloquearon' su salida

El internacional galés Gareth Bale trasladó al Real Madrid la decisión de su continuidad y aseguró que su deseo era haberse marchado "el año pasado" pero que "el club lo bloqueó".

"Cuando vengo con mi selección soy muy feliz y estoy cómodo. Lo que se diga en Madrid no me afecta, ya tengo experiencia en lidiar con eso. Aquí estoy motivado para jugar al fútbol", aseguró Bale en una entrevista con Sky Sports.



Le puede interesar: (El contrato exorbitante que Messi tendría con su nuevo equipo).



Bale trasladó al Real Madrid las preguntas sobre su futuro. "Hay que preguntar al club porque traté de irme el año pasado y el club lo bloqueó todo en el último segundo. Ha habido oportunidades para irme pero no lo han permitido y no han hecho nada para que se hiciese. Yo quiero jugar al fútbol. Estoy aún motivado para hacerlo pero es el club el que tiene el control. Tengo un contrato y lo que puedo hacer es seguir con lo que estoy haciendo y ver qué sucede".



A días de comenzar una nueva temporada, Bale reconoció que "las cosas son muy difíciles" valorando su posible salida del Real Madrid, pero insistió en que apenas tiene 31 años y lo único que quiere es "jugar al fútbol".



También lea: (Este es el Everton, el club en el que James espera recobrar su brillo).



Preguntado por un posible regreso al fútbol inglés, el extremo galés se dejó querer. "No está en mis manos. Si se da la opción es algo que estudiaré seguro. Estamos en periodo de fichajes y el tiempo lo dirá. Es una decisión que está en manos del Real Madrid".



EFE