En el ojo del huracán, Real Madrid va al infierno de Estambul

El Real Madrid se enfrenta el martes al Galatasaray en un partido de la Liga de Campeones sin derecho a fallo para los blancos si quieren mantener sus aspiraciones de pasar a la siguiente fase del torneo continental.

Último clasificado del grupo A con un punto, a cinco del líder, el Paris Saint-Germain, el equipo merengue necesita su primera victoria en Liga de Campeones para empezar a remontar en la que es su competición fetiche.



Un nuevo tropiezo dejaría en una situación más que delicada a un equipo que siempre ha pasado a la fase de eliminatorias de la 'Champions', pero que esta temporada lleva una derrota y un empate.



Y ello, en una semana en la que acaba de perder su liderato liguero en favor del Barcelona, tras su derrota el sábado en el campo del Mallorca (1-0).



'Hacer un partido para ganar'

"Sabemos lo que vamos a jugar, tenemos que hacer un partido para ganar porque no hay más remedio, tenemos que pensar en ganar el partido de martes, nada más", dijo el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, tras el partido contra Mallorca.

En la 'Champions', el sorprendente tropiezo frente al Brujas en el Santiago Bernabéu el primero de octubre (2-2), tras la dura derrota inicial frente al PSG (3-0), ha complicado mucho las aspiraciones europeas blancas. Pero el Real Madrid no lo tendrá fácil para empezar a enderezar el rumbo en la competición continental contra un correoso equipo turco al que se ha enfrentado en siete ocasiones con cuatro victorias para los blancos y tres para el Galatasaray.



"Afrontamos los próximos partidos sabiendo que en el fútbol no hay partidos fáciles", advertía hace diez días el delantero francés Karim Benzema.



"Es un mes muy importante para nosotros porque viene la Champions League y vamos a tener tres partidos muy difíciles, pero estamos listos para jugarlos", añadió el máximo goleador del equipo blanco con seis goles.



Sin Modric ni Bale

El equipo merengue llega al encuentro, además, con las bajas por lesión de Luka Modric y Gareth Bale, que regresaron tocados de su participación con sus selecciones la pasada semana.



Ninguno de los dos jugó el sábado en Liga contra el Mallorca, y, aunque en principio Zidane parecía esperar contar con ellos para el martes, finalmente no han entrado en la convocatoria, en la que sí está el alemán Toni Kroos, una vez recuperado de sus problemas en el aductor izquierdo.



El equipo merengue deberá lidiar en Estambul no solo con el equipo rival sino con la caldera que supondrá el estadio Turk Telecom, con una afición que tradicionalmente aprieta mucho. Enfrente, el Galatasaray, tercer clasificado del grupo con un único punto al igual que el Real Madrid pero con mejor diferencia de goles, buscará también una victoria que le pueda mantener en la carrera por la clasificación.

Radamel Falcao García, delantero colombiano. Foto: Reuters



El equipo de Estambul, que se encuentra en la quinta posición de la liga de su país, tras ganar el viernes al Sivasspor (3-2), llega a este encuentro tras perder 1-0 frente al PSG en la última jornada de Liga de Campeones.



El partido será una nueva oportunidad para que el delantero colombiano Radamel Falcao termine de dar su mejor imagen con el club turco, aunque el jugador 'cafetero' llega lastrado a este partido por molestias en el tendón de Aquiles.



"Hablé con Falcao hoy, todavía estaba notando dolor", dijo el técnico del Galatasaray, Fatih Terim, tras el partido contra el Sivasspor. "Intentaremos que pueda estar a punto para un encuentro tan internacional", añadió el técnico del equipo turco.



ESPN

2 p.m.: Liga de Campeones, Galatasaray vs. Real Madrid





AFP