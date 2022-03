El Barcelona visita el jueves el campo del Galtasaray turco (12:15 p.m.) en busca del pase a cuartos de final de la Europa League, antes de su crucial clásico contra el Real Madrid en Liga el domingo.

La eliminatoria se encuentra completamente abierta después de que los azulgranas no pudieran pasar del empate sin goles en la ida en el Camp Nou y se lo jueguen todo en el siempre complicado estadio Ali Sami Yen.



"Quizá contra el Galatasaray nos pensamos que todo sería más fácil", afirmó el domingo el técnico azulgrana Xavi Hernández, tras ganar 4-0 al Osasuna en un partido de Liga intenso.



(Lea también: Andrés Cadavid, duro contra Juan Carlos Osorio: '¿Por qué no me pisa a mí?')



Un exceso de confianza que el Barça no está dispuesto a repetir en el feudo del rival: "Nos hemos dicho a nosotros mismos que si ponemos esta intensidad somos capaces de competir contra cualquiera. Es el camino", añadió Xavi.

Barcelona llega con el equipo completo



El técnico azulgrana podrá contar con todas sus figuras ante un Galatasaray cuyo artillero Kerem Akturkolu, su hombre más destacado en la ida, llega al encuentro tras marcar un doblete en el derbi de Estambul contra el Beksitas.



Para el Barça, una victoria no sólo supondría el pase a cuartos de final de la Liga Europa, sino un rearme moral de cara al clásico liguero del domingo contra el Real Madrid, que tiene a 15 puntos a falta de diez jornadas para el fin del campeonato, aunque los culés tienen un partido menos.



(En otras noticias: México anuncia 'fin de las barras bravas': ¿qué aplica para Colombia?)

Los antecedentes favorecen al Barcelona



Antes del partido de ida, la semana pasada, Barcelona y Galatasaray nunca se habían enfrentado en la Europa League. Si lo hicieron en la Liga de Campeones, en ocho ocasiones, con cinco victorias de los azulgranas, una de los turcos y dos empates.



DEPORTES

Con AFP