Galatasaray le habría pedido a Falcao irse del equipo

Por lo que ha pasado en los últimos meses parece que la relación entre los dirigentes del Galatasaray y el delantero colombiano Falcao García no es la mejor.

Según informó el medio deportivo Fotomac, los dirigentes del club le habrían pedido al samario que buscara otro equipo.



La información señala que Galatasaray no tendría problemas en el tema económico y que lo dejaría ir sin pagar un solo euro, con el fin de ahorrarse el millonario sueldo que gana en la escuadra.



Fotomac dice, incluso, que los directivos ya están en la búsqueda de un delantero, que reemplace a Falcao.



El colombiano abandonó el campo de juego furioso, tras irse lesionado, luego de sentir molestias físicas de las que no hay noticia todavía.



Según el medio, esa actitud no fue bien recibida en el seno del Galatasaray, por lo que nadie está conforme con lo que ha hecho últimamente.



"Fue una actitud descuidada y demostró claramente que no tenía conexión con el equipo (...) Un jugador experimentado no se comporta así. Incluso si se lesiona, esperará dos o tres minutos al menos para distraer al oponente. Vas al vestuario a tomar una ducha de inmediato y luego regresa y mira el partido durante unos minutos", se escribió.



